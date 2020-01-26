【武漢肺炎】反對者燒暉明邨阻變隔離營　政府降溫：暫停準備工作

政府昨日（25日）於記者會上宣布，會改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，有需要時隔離緊密接觸者，或作醫護人員臨時宿舍。有關建議即遭北區區議員反對，今日（26日）下午逾百人在邨外示威，更有人堵路及縱火燒大堂，防暴警到場驅散。 衞生署晚上8時出聲明，指政府知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於本星期三出席北區區議會會議進行講解及討論，在此期間，政府將暫停暉明邨相關的準備工作。

暉明邨建有昇暉樓及泰暉樓兩座。（王譯揚攝）

衞生署說，根據現行的安排，衞生防護中心就新型冠狀病毒感染確診個案出現病徵的密切接觸者，會安排他們入院接受隔離。而沒有出現病徵及不須留院接受醫生診治的密切接觸者，中心在作出健康評估後，則會安排他們入住檢疫中心觀察14天。在安排為沒有出現病徵的密切接觸者入住的檢疫設施時，會優先考慮徵用各個度假村。

↓↓暉明邨示威破壞情況↓↓

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正聯絡非政府團體徵用度假村

署方說，現時麥理浩夫人度假村已啟動用作檢疫中心，而鯉魚門公園度假村亦已經作好準備，今日已安排準備保良局賽馬會北潭涌度假營作為檢疫中心，給予沒有病徵的密切接觸者作檢疫。

為了應付日後隔離需要，衞生署正在聯絡其他非政府團體，以借用或徵用它們的度假村。

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