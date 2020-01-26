【武漢肺炎】政府落閘　午夜起禁湖北居民及14日曾到該省人士入境

政府今日（26日）指出，因應目前疫情主要在湖北省爆發而且越趨嚴峻，加上專家指隱性病人大大增加防控疫情的難度，由特首林鄭月娥領導的督導委員會暨指揮中心決定，由今晚午夜、即明日（27日）凌晨0時0分起，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士，將不獲准入境香港，直至另行通知為止。有關安排港人可獲豁免。 另外，各口岸的自助通道（即e-道），同一時間起只開放供香港居民使用，所有非香港居民均須使用一般入境櫃台辦理入境手續。

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e-道只供香港居民使用

政府昨日宣布提升「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下的應變級別至緊急程度，並實施一系列抗疫策略和措施。特首林鄭月娥今日（26日）召開應對新型冠狀病毒感染疫情的督導委員會暨指揮中心會議。因應目前疫情主要在湖北省爆發而且越趨嚴峻，決定限制與湖北相關人士入境。

政府指，由明日0時0分起，除香港居民外，所有湖北省居民，以及任何過去14日到過湖北省的人士將不獲准入境香港，直至另行通知為止。為便利執行上述措施，各口岸的「e-道」同時只開放供香港居民使用，所有非香港居民均須使用一般入境櫃台辦理入境手續。

新措施下，各口岸的「e-道」只開放供香港居民使用，所有非香港居民均須使用一般入境櫃台辦理入境手續。（資料圖片）

政府又指，鑑於現時本港的確診個案均是輸入個案，特區政府加強了出入境管制措施，以控制疫情傳播，督導委員會暨指揮中心正監察疫情發展及徵詢專家意見，研究進一步減低感染者進入香港機會的措施。