【武漢肺炎】指抗疫醫護遭「起底」　私隱專員：違法、違公共利益

香港個人資料私隱專員公署發新聞稿，指私隱專員黃繼兒注意到香有人在網上對勞心勞力、夙夜匪懈全力抗疫的各級醫護人員進行「起底」，揭露包括其家人的個人資料，警告這類起底行為除了觸犯《私隱條例》的刑事罪行外，亦違反公共利益及漠視企業責任，「定必不為法律所容和大眾市民接受」。

私隱專員黃繼兒稱，注意到香有人在網上對勞心勞力、夙夜匪懈全力抗疫的各級醫護人員進行「起底」，揭露包括其家人的個人資料，警告這類起底行為除了觸犯《私隱條例》的刑事罪行外，亦違反公共利益及漠視企業責任，定必不為法律所容和大眾市民接受。（資料圖片／余俊亮攝）

私隱公署的新聞稿指，正當全港和各地上下一心，防控最新武漢冠狀病毒之際，私隱專員黃繼兒注意到全力抗疫的各級醫護人員進行「起底」，揭露包括其家人的個人資料私隱。黃繼兒形容被起底的醫護人員「勞心勞力、夙夜匪懈全力抗疫」，而該類起底行為「令醫護當局及其專業人士心力交瘁工作之餘蒙受與政治訴求無關的不合理和不必要的壓力和傷害」。

黃繼兒強調，進行這類起底除了觸犯《私隱條例》的刑事罪行外，亦違反公共利益及漠視企業責任，定必不為法律所容和大眾市民接受。他要求有關人士立即停止「起底」，社交網絡平台立即移除有關帖文，讓前線各級醫護人員可以全心全力、無畏無懼為全港市民工作。

新聞稿又指，公署亦已去信所涉外地私隱監管機構，共同打擊域外操控「起底」，將涉案者繩之以法。