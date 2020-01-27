【武漢肺炎】中環歐陸嘉年華照常開放　園方指已加強清潔

武漢肺炎疫情持續擴散，海洋公園及香港迪士尼樂園昨日（26日）分別宣布暫停開放，直至另行通知。位於中環海濱的歐陸嘉年華於今日（27日）繼續照常營業。在中午12時，陸續有市民購票進場。 歐陸嘉年華發言人表示，因應目前情況，園區已加強清潔，每日會安排三次消毒及清潔，閉園後都會進行徹底消毒，園方會繼續密切留意疫情的進展。

▼武漢疫情嚴重▼

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不少一家一小購票進場 大部分人戴上口罩

武漢肺炎疫情肆虐，但中環海濱的AIA 歐陸嘉年華仍然繼續對外開放，有不少市民攜同一家大小購票進場，場面未算冷清，大部分入場人士及員工均有戴上口罩。

入園的黎小姐表示，雖然疫情持續，但認為今天不算多人入場，自己亦有帶備消毒用品及戴上口罩，故相信問題不大。

大部分入場人士及員工均有戴上口罩。（曾凱欣攝）

海洋公園關閉轉場至AIA 張生：比小朋友開心下

一行四人的張太表示，不擔心疫情和園內的衛生情況，更直言「有就唔入去啦」。但同行的張先生則提到會加強個人衛生意識，碰過一些機動遊戲後都會以酒精搓手液清潔雙手。海洋公園於昨日公布暫停開放，持有年票的張先生表示，樂園關閉令小朋友沒地方遊玩，故今日購票入場，讓小朋友「開心下」。



肺炎肆虐下仍如常開放 發言人：已加強清潔

雖然疫情肆虐，但AIA歐陸嘉年華發言人表示，目前一般運輸工具、商場等亦如常營運，故樂園在足夠的風險評估下決定如常對外開放，希望為市民帶來一個娛樂的選擇。他提到，因應目前情況，園區已加強清潔，每日會安排三次消毒及清潔，閉園後都會進行徹底消毒。他又相信入場的市民有足夠的衛生意識，大部分人亦有戴上口罩，加上園區地理位置較為空曠，故相信問題不大，但亦會繼續密切留意疫情的進展。