【武漢肺炎】彩豐行各區分店外排長龍搶購口罩　半日售罄顧客鼓譟

武漢肺炎肆虐，全城抗疫，口罩難求。本地品牌美容連鎖店彩豐行於年三十（24日）在facebook發帖，指今日初三啟市後，各分店已補充口罩及潔手啫喱等消毒產品，包括台灣製造的3D立體醫用口罩及衛生口罩，並指優惠產品數量有限，售完即止。今早多間彩豐行分店啟市，門外早已有數百人等待，準備購買防疫用品，由於反應熱烈，口罩半日已極速售罄，引起排隊人士及網民不滿。

旺角分店排隊人士：陳庭欣話有㗎

其中位於旺角登打士街的分店，早於店舖營業前，人龍已由17樓沿後樓梯排至5樓。早前台灣宣佈停止出口外銷口罩，以優先供應其防疫需求，令港人更難購到台製口罩。現場職員透露，一人限購50片一盒、價值$45.9的衛生口罩，至於一包三個、每包售$12.9的3D立體醫用口罩，每人限購15包，旺角分店的職員維持秩序，表示需先點算店內的口罩存貨才讓顧客進場，現場有排隊人士不滿，與職員理論，有人更笑言「陳庭欣（彩豐行老闆楊振源女友）話有㗎」。

至於位於大埔太和廣場的分店，今早9時許，店外亦已大排長龍，有現場排隊人士透露，龍尾至太和巴士站，需排隊兩個多小時才能進入店內購物，另一間位於富善邨的分店亦大排長龍，於中午12時許截龍。位於屯門蝴蝶邨商場的分店，早上11時許，接近有300多名市民排隊，有領展職員向排隊人士解釋，彩豐行一包三個、每包售$12.9的3D立體醫用口罩，每人限買5包，現場有排隊人士鼓譟。

網民稱長者為購口罩排隊兩至三小時

有網民亦指自己今早8時30分已在天水圍頌富分店排隊，排了兩個半負時，職員卻指沒有盒裝口罩售賣，他向收銀處職員表示，能否讓排隊人士先登記購買盒裝口罩，有貨再來領取，惟職員回應指不能登記訂購，他憤而指「其實下次冇貨可否事先通知一下？」形容現場有很多長者為了購買口罩，排隊近兩至三小時，「又焗又辛苦，只為買到至少一盒口罩保命用」，促彩豐行向顧客交代是次購口罩的安排。

網民鬧爆：揀咗日好日開年

不少網民在彩豐行facebook留言，形容排隊時間太久令人不滿，「放一至三個人入去，門口落半閘，啲人排咗兩個幾鐘」，又有人指彩豐行「揀咗日好日開年，無貨就唔好呃人啦」，更有人稱不滿彩豐行的安排，日後將會罷買。

至上午11時45分，彩豐行再次在facebook發帖，指基於大量需求，盒裝口罩及包裝口罩已全部火速售罄，並向顧客致歉，稱會盡快安排補貨，消毒及防護產品則會繼續供應給顧客，並指這次處理安排有不適當的地方，希望顧客能見諒。