【武漢肺炎】民間記者會批政府抗疫不力　醫護工會指防疫裝備不足

新型冠狀病毒疫情肆虐，令本港公營醫療服務壓力倍增。有醫管局員工組成的工會要求政府回應禁止旅客經中國入境等訴求，否則下周一（2月3日）起發動分階段罷工。民間記者會今日（27日）與區議員及醫管局員工陣線代表一起召開記者會，批評港府在抗疫工作方面存在不足。 民間記者會表示，醫護罷工是向政府施壓，促使政府正視問題，故會全力支持醫護人員展開工業行動。

▼武漢疫情嚴重▼

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民間記者會發言人斥政府即使曾經歷2003年沙士後，面對是次疫症仍未能及時應對，防疫措施落後於其他國家地區，有官員態度散漫，「置港人生死於不顧」。中西區議員黃永志批評，政府未有儘早準備防疫工作，而入境事務處及醫管局員工陣線代表，均表示前線員工的防疫裝備嚴重不足，令公職人員的健康安全得不到保障。

政府拒封關 民間記者會批以政治理由凌駕公共衛生安全

民間記者會發言人指，在本港醫療系統早已瀕臨崩潰之時，以「人道理由」任由中國受感染患者及隱形病人繼續衝關來港搶奪本地醫療資源。發言人認為封關旨在「源頭防疫」，惟政府遲遲拒絕封鎖邊境關口，進一步加速疫症於社區爆發，現時港府的作為是「以政治理由凌駕公共衛生安全」。

民間記者會今日（27日）與區議員及醫管局員工陣線代表一起召開記者會，批評港府在抗疫工作方面存在不足。（楊榮飛攝）

醫管局工會憂社區爆發

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出，由於內地各省市均出現確診個案，禁止湖北居民或曾到訪當地人士入境，仍不能有效阻截各省市帶菌者經各種方式入境，最終會導致社區爆發。羅向港府及醫管局提出五大訴求，包括禁止旅客經由中國入境、呼籲全民戴口罩、盡快提供足夠隔離病房並暫停非緊急服務、提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護，以及嚴肅跟進病人逃走及提供失實病歷事件。

羅指出政府及醫管局若於今晚12時再不回應訴求，工會將於下月1日舉行的特別會員大會上動議發起工業行動，行動擬分為兩階段進行，首階段將於下月3日動員停止提供非緊急服務。若政府及醫管局於當晚午夜之前仍未能回應訴求，他們將動員罷工。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出，由於內地各省市均出現確診個案，直斥禁止湖北居民或曾到訪當地人士入境，仍不能有效阻截各省市帶菌者經各種方式入境，最終會導致社區爆發。（楊榮飛攝）

中西區議員擬申請社區資源補防疫設備

黃永志批評政府未有盡早準備防疫工作，包括確保口罩供應，做好社區清潔，設立完善通報機制等，建議政府盡快投放資源完善防疫工作。他表示會申請資金調撥社區提供基本防疫裝備，但區議會法定權力不高，相信撥款時間冗長。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼