【武漢肺炎】社總促政府停各類服務中心減風險　暫改電話形式服務

面對武漢病情惡化，但不少感染者於受感染初期全無徵狀，導致隱形病人已無處不在。香港社會工作者總工會促請政府，停止開放社署轄下互助幼兒中心、長者地區中心等各類服務中心，改以通電或其他形式提供服務，以減低隱形病人傳播病毒的風險。

香港社會工作者總工會促請政府，停止開放社署轄下互助幼兒中心、長者地區中心等各類服務中心，改以通電或其他形式提供服務，以減低隱形病人傳播病毒的風險。

社總指，現時不論是綜合家庭服務中心、互助幼兒中心、兒童及青年中心、綜合青少年服務中心、長者地區中心、長者鄰舍中心、精神健康綜合社區中心或就業服務中心等，均是無法防範不知名的隱形病人進出中心，導致員工和到訪中心的社區人士承受感染病毒風險。一些有註冊護士當值的服務單位，雖具有感染控制的職能但整體而言，但減少該類中心開放，始終是最有效堵截傳播和感染機會，強調停止開放不等於服務停頓，同工仍可以通電或其他形式提供服務。

社總亦建議殘疾人士工場徹底停止運作。社總指，現時不少殘疾人士的工場或綜合職業訓練中心，因學員居住的院舍人手所限，即使他們有輕微病患，學員仍然會被安排如常前往工場或綜合職業訓練中心工作，導致學員之間交叉感染的風險提高。事實上，不少學員並不習慣戴口罩以作保護自己，對於自己的身體狀況也未能完全掌握，增加自身成為隱形病人的風險。學員亦分別居於社區或院舍，一旦有員工或學員是隱形病人，病毒於社區蔓延的風險會進一步提昇。因此，殘疾人士的工作場所應徹底停止運作，以讓學員留在家中或院舍休息。

社總認為社署亦需要新增特別津貼予上述相關的院舍，以增聘日間照顧人手，絕對是當務之急。