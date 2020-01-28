【武漢肺炎】中大醫學院倡擴大封關範圍　減本地傳播風險

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，中大醫學院表示，鑒於新型冠狀病毒的嚴峻發展，為控制疫情，促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施。

中大醫學院促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險。（資料圖片）

中大醫學院表示，未來一至兩星期將會是疫情發展的關鍵時刻，必須密切留意湖北省以外是否有社區爆發的情況出現，特別是在香港鄰近地區。一旦鄰近地區出現社區爆發，屆時將很難避免病毒帶菌者進入本港，大大增加跨境慱播風險。

醫學院促請港府盡快採取果斷措施，及早收緊入境政策，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施。

▼武漢封城▼

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醫學院承認，收緊入境政策雖不能完全杜絕跨境傳播，但可有效減少隱形患者入境的機會，降低受感染人數，從而減輕對本地醫療系統造成的負荷。醫學院指，明白收緊入境政策涉及多種考慮，亦會對社會經濟及民生帶來不同程度的影響，但市民大眾的健康及安全不容妥協，防疫工作一定是「宜早不宜遲、宜緊不宜寬」，敦促政府果斷並迅速採取行動，以有效減低病毒在本地傳播的風險。

醫學院又指，市民要誠實申報病歷和旅遊史，因為每一個人都在防治和控制疫情中扮演重要角色。醫學院亦會繼續與政府、醫管局及各持份者保持緊密聯繫和溝通，齊心抗疫。