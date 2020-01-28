【武漢肺炎】公務員明起留家辦公至2月2日　資訊科技界別考慮仿傚

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，政府今日（28日）宣布，為減低疫情在社區擴散，明日（29日）起除提供緊急及必須公共服務人員外，政府僱員可留在家中工作，安排暫定直至2月2日。政府同時呼籲，私人機構在可行情況下作類似安排。 香港資訊科技商會榮譽會長方保橋透露，有資訊科技界公司正考慮部分工種可留在家中辦公，或採取彈性上班時間，以避開人流密集乘車時間。

▼武漢封城▼

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武漢肺炎疫情肆虐，政府宣布明日起實施特別上班安排，暫定至2月2日，屆時再檢視情況。

而資訊科技界別大多公司正考慮，能否讓員工在家中辦公，倘須召開會議或與客戶會面，可暫以視像會議代替。香港資訊科技商會榮譽會長方保橋表示，業界部分工種包括編寫電腦程式能夠遙距上班。他續指，業界除考慮員工在家辦公，亦可仿傚2003年沙士期間的做法，即安排員工分批工作，原因為部分任職銀行的資訊科技部門人士，原本僅集中在一個地區工作，若能將其分散至港九新界各區，萬一不幸出現懷疑個案須隔離14天，實施相關安排亦能把影響減至最低。

同時又建議，公司亦可實施彈性上班時間，以避免在人多擠迫的時間上班，以確保員工安全。

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