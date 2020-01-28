【武漢肺炎】港大教自製酒精搓手液攻略　多圖示範用藥房材料完成

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，市面除了出現口罩搶購潮，酒精搓手液更是一支難求。香港大學藥理及藥劑學系昨日（27日）在社交網站上載短片，教市民根據世界衞生組織配方，以及簡單器皿和可以在普通藥房買到的材料自製酒精搓手液，已獲逾千人分享。

港大藥理及藥劑學系助理教授胡偉康在短片中介紹兩種方法自製酒精搓手液，配合藥房可買到的針筒或外賣膠羹製作，產品完成後需等待72小時便可以使用，以確保製作期間或樽內微生物被消滅。配方一需要用到80毫升96%乙醇、1.45毫升甘油、4毫升外用3%雙氧水及蒸餾水，酒精搓手液合共100毫升，攪拌至沒有一層甘油，最後倒入一個乾淨膠樽。加入甘油是要令到消毒成份留在手上的時間更久，以保持消毒效果。

▼配方一（點擊圖片）▼

+ 15 + 14 + 13

第二個配方同樣需要用到甘油、雙氧水及蒸餾水，分別是用75毫升99%異丙醇代替乙醇；若未能找到99%異丙醇，可用一般75%濃度酒精，直接加入甘油和雙氧水。異丙醇倒入一個乾淨器皿後，加入1.45毫升甘油、4毫升雙氧水，最後加入水份至100毫升。

▼配方二（點擊圖片）▼

+ 4 + 3 + 2

↓↓點擊下圖看洗手須知↓↓

▼武漢疫情嚴重▼