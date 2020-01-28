【武漢肺炎】旅遊業指疫情令生意雪上加霜　料過年後現結業潮

近日香港受新型冠狀病毒疫情影響，確診人數增至八宗，旅遊業生意首當其衝，大受打擊。有業界人士表示，自一月份政府公布疫情後，不少二月旅行團取消來港，相信不少旅行社每月虧蝕數十萬元，盼政府協助旅遊業界。

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香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，對於社會上有聲音要求封關會交給政府決定，又指若封關對香港社會有利，旅遊業亦會跟隨決定。

香港旅行社東主協會副主席王志偉表示，過去半年社會動盪，加上疫情的打擊，對旅遊業影響甚大。他表示，自己的旅行社一月原接待二十多個東南亞團，現時只有五個；二月原接待二十多個泰國團，但已經全部取消。他表示很多旅行社每個月都會蝕三、四十萬，「現正處於非常寒的寒冬，希望政府能資助旅行社」。

他預計如果疫情預計五月才結束，旅客六、七月才會來港。他料旅行社在過年後會出現結業潮，希望政府能加大力度控制疫情，讓旅遊業生意好轉。旅遊從業員聯會主席葉志偉亦指不少導遊已轉為做其他兼職，他希望疫情能盡快減退，讓旅遊業復甦。

崔定邦（右一）指，如果政府決左封關，旅遊業認為無可厚非。（蕭韻蕊攝）

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