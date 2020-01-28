【武漢肺炎】多項政府公共服務暫停　郵政暫停派信　車牌考試延期

各位將快考車牌的「學神」注意，運輸署今日（28日）宣布，為配合政府「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急及避免市民聚集，已預約進行駕駛考試，包括路試和筆試的考生，將獲個別通知另訂的考試日期，意味明日（29日）起的考試將會取消。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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運輸署表示，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心、駕駛考試中心、筆試中心和市區及新界分區辦事處由明日（29日）起會暫停服務，直至另行通告。此外，市區及新界分區辦事處稍後會另行通知許可證的申請人，領取許可證的安排。

工務投標委員會今日（28日）宣布，由於政府部門特別上班安排，原須於31日中午12時前放入位於香港金鐘道66號金鐘道政府合署41樓 「工務投標箱」的投標，截標時間將會延遲，直至另行公布為止，有需要市民，工務投標委員會盡快透過香港政府一站通網公布延後截標的安排。

香港郵政今日宣布，就政府今日（28日）宣布實施的政府部門特別上班安排，農曆新年假期後（1月29日至2月2日）的郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務將會暫停，但會維持入口特快專遞郵件的派遞服務，而在此期間投寄的郵件會於郵政服務恢復正常後處理。此外，香港郵政表示，會按實際情況作出相應安排，市民可留意香港郵政網站(www.hongkongpost.hk)的最新公布，若有查詢，可致電香港郵政熱線2921 2222。

運輸署表示，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心、駕駛考試中心、筆試中心和市區及新界分區辦事處由明日（29日）起會暫停服務，直至另行通告。（資料圖片）

香港郵政今日宣布，就政府今日（28日）宣布實施的政府部門特別上班安排，農曆新年假期後（1月29日至2月2日）的郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務將會暫停。

香港郵政今日宣布，就政府今日（28日）宣布實施的政府部門特別上班安排，農曆新年假期後（1月29日至2月2日）的郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務將會暫停。（資料圖片）

法援署宣布，為了盡量減低疫情在社區擴散的風險，轄下所有辦事處將會暫停開放，有關安排暫定實行至2月2日，屆時會再檢視情況。

選舉事務處宣布，為配合政府「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急，以及盡量減低疫情擴散的風險，選舉事務處轄下各辦事處及選舉資訊中心將由明日（29日）起暫停開放，直至另行通知。