【武漢肺炎】暉明邨需半年修復　林鄭：若非受破壞會努力解說挽救

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，特首林鄭月娥日前宣布會將粉嶺未入伙公屋暉明邨，改裝為檢疫設施，引來當區居民激烈反對，年初二逾百示威者在邨口堵路，有黑衣人入大樓內縱火及破壞。林鄭月娥今日（28日）公布，決定放棄使用暉明邨，她同時強烈譴責破壞暉明邨行為，形容破壞程度非「肉眼睇到咁簡單」，若要恢復到可住人需半年時間，影響輪候公屋編配。 她又指，警方已拘捕11人，「對黑衣暴徒行為極端憤怒，要作強烈譴責」，當局將嚴重執法。

▼暉明邨被擲汽油彈▼

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沙士時與確診患者有緊密接觸者入住隔離公屋

林鄭月娥於今日見記者時指，市民應對2003年沙士事件記憶猶新，設檢疫設施是過往處理疫情應變計劃中的做法，她指當年亦有參與抗疫工作，包括調動社福設施等作隔離，入住人士同樣是與確診患者有緊密接觸，當時大家都接受。

她認為，在17年後可能社會有變化，儘管只是做慣常應變計劃中的工作，即在新入伙屋邨中選擇合適位置，或居住於附近的市民覺得不適合，但政府檢視了數個選項認為是最適合。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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單位逾900個 原定今年入伙

林鄭稱，若不是受到嚴重破壞，或會盡最後努力解說，了解若要使用作檢疫設施，居民希望做甚麼防護措施，或要用多久、住多少人等。政府會聽意見再「挽救」防疫中心，因暉明邨單位數量多達逾900個。她表示「對黑衣暴徒行為極端憤怒，要作強烈譴責」，強調會繼續嚴正執法。

翻查資料，暉明邨有952個單位，原定今年入伙。房屋委員會日前指因暉明邨須改裝為臨時居所，視乎需要給予沒有病徵的緊密接觸者作隔離觀察，先前已接受預配有關屋邨單位的公屋申請者將會受到影響，入伙日期未能確定。