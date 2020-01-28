【武漢肺炎】撤回暉明邨作隔離營決定　劉國勳：林鄭認考慮不周

民建聯多名成員今早(28日)與特首林鄭月娥會面，表達對武漢肺炎疫情的關注及抗疫建議。 民建聯立法會議員劉國勳表示，今天帶同雍盛苑等屋苑的法團代表與林鄭月娥會面，劉國勳引述林鄭承認揀選暉明邨作隔離中心是考慮不周，並在居民面前承諾不會再用暉明邨作隔離中心或供醫護使用。

劉國勳在會面後批評，政府以暉明邨作隔離中心，決定倉卒和無諮詢，因此今日帶同雍盛苑等法團代表與特首會面，並提交聯署簽名反對。

劉國勳引述林鄭承認揀選暉明邨作隔離中心是考慮不周，並在居民面前承諾不會再用暉明邨作隔離中心或供醫護使用。他又表示網上有很多不同隔離中心的選址建議，已一一交由特首考慮。

劉國勳帶同雍盛苑等法團代表與特首會面。(劉國勳fb)

林鄭承諾不再尋找其他新屋邨作隔離營

劉國勳隨後亦在其facebook表示，林鄭除了承諾不會再計劃使用暉明邨作隔離營之外，亦不會計劃用其他新屋邨，會另覓合適地點。

北區區議會主席羅庭德今在facebook 表示，政府宣布撤回暉明邨作為隔離區安排。

北區區議會主席羅庭德今日（1月28日）亦在facebook專頁發帖表示，政府宣布撤回「暉明邨作為隔離區安排」，並稱讚道：「北區人好嘢！」

他接受《香港01》記者查詢時提到，自爭議出現以來，每日都和食物及衞生局官員保持聯絡，今日早上和官員談起時，多名不同層級官員都已表示不會再採用暉明邨作為隔離區。他表示，政府今次是基於群情洶湧而放棄，總算有回應民意，認為當局以後對這類爭議設施的選址要更小心，不要那麼接近民居，決定前亦必須先諮詢區議會。

羅庭德又指，由於北區仍然是最接近羅湖關口的一區，該區區議會將繼續跟進防疫事宜，明日的會議中，他將會優先處理要求政府派員巡視各關口的動議。