【武漢肺炎】政府擴大健康申報至全部口岸　衞生署數日來仍在籌備

新型冠狀病毒疫情不斷擴散，內地至今已確診超過4,600宗個案，更有106人死亡，本港更累計錄得8宗確診個案。 因應疫情，政府在上周六（25日）宣佈，擴大健康申報擴大至全部口岸。不過，《香港01》接獲旅客反映，稱在本月27日經羅湖口岸返港，卻未被要求填寫健康申報表。 雖然新措施已宣佈實施多日，但衞生署回應查詢時，僅稱衞生防護中心正全力與相關部門和單位「積極籌備」及安排，意味有關安排仍未完全落實。

政府在上周六（25日）宣佈，擴大健康申報擴大至全部口岸，但事隔多日，現時仍是「籌備階段」。（資料圖片）

內地新型冠狀病毒疫情不斷爆發，起初政府只要求武漢航班航班填健康申報表，後來又宣佈在1月24日起，高鐵西九龍站入境的旅客需填健康申報表。直至翌日（25日），當局再宣佈擴大內地入境人士健康申報至所有口岸，包括6個連接深圳的陸路口岸。

羅湖口岸返港毋須填表

不過，《香港01》接獲旅客反映，稱在本月27日經羅湖口岸返港，卻未被要求填寫健康申報表，反而他在內地口岸卻曾被要求填表。

衞生署：正積極籌備

衞生署昨日回應查詢時指，旅客健康申報表制度於1月24日起在高鐵西九龍站實施，要求所有乘坐高鐵列車來港的旅客填寫及提交「健康申報表」。不過，對於擴大內地入境人士的健康申報制度至所有口岸，衞生署僅稱衞生防護中心正全力與相關部門和單位「積極籌備」及安排。

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