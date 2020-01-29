【武漢肺炎】東區醫院昨15名護士請假　醫管局工會下月照開大會

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，特首林鄭月娥昨（28日）宣布由周四（30日）凌晨起關閉高鐵香港段西九龍站等多項措施。醫護人員工會醫管局員工陣線早前提出若政府不回應訴求會發起罷工，工會昨晚回應林鄭月娥記者會時重申對「全面封關」的堅持，並要求政府必須公布中國來港探親、商務等人流數目。 工會又指，會如常舉行下月1日的特別會員大會，與會員商討日後的行動。另外，東區醫院表示，該院深切治療部昨早及昨午，分別有5名及10名護士申請病假。

東區醫院深切治療部昨早及昨午，分別有5名及10名護士申請病假。（資料圖片）

工會稱大致同意暫停自由行

醫管局員工陣線表示，對政府暫停個人遊（自由行）簽註，來港人流將減至剩餘探親、商務人士等做法大致同意，但重申對於「全面封關」的堅持。工會解釋，全面封關目標為杜絕任何非香港居民因非必要原因經內地進入香港，而有特殊原因必須進入本港，則需因應每個個案的獨特性而審批，由內地進入香港的本地居民則需要通過嚴格的健康檢驗措施。

工會又舉例指，2003年將沙士引入香港、導致香港社區全面爆發的源頭病人劉劍倫，正正以探親方式入境，意味着「另一位劉劍倫依然可以如常到港，令香港重演沙士的慘劇」。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

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另外，工會指雖然沙頭角、文錦渡客運口岸將會關閉，但羅湖口岸、落馬洲口岸、港珠澳大橋等真正主要的跨境口岸依然照常運作。因此，政府必須公布近日因探親、商務等原因經內地入港的數字，以免以「大部分」等比例性字眼誤導公眾。

工會表示，將會如常舉行下月1日的特別會員大會，與會員商討日後的行動。工會又認為，政府終於作出略為確實的防疫措施，源於近日各大工會、界別、甚至市民團結一致，齊心協力向政府施壓。然而，距離全面防疫的目標依然有許多不足之處，需要各界繼續施壓。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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東區醫院15護士請病假

另外，東區醫院表示，院方深切治療部昨早及昨午，分別有5名及10名護士申請病假，院方會根據既定人力資源程序處理員工病假。醫院已因應情況調配人手，病房服務維持正常。

一名護士向《明報》表示，是希望向港府施壓，不滿港府政策滯後，要求全面對內地實施入境限制。