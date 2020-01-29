【武漢肺炎】乘本港出發港龍航班　發燒女子抵海南後確診

本港衞生署衞生防護中心周二(28日)接獲3宗「新型冠狀病毒」(俗稱「武漢肺炎」)境外確診個案，患者分別乘客國泰及國泰港龍前往台灣及海南島。其中一名女患者周一（27日）乘坐國泰港龍航班由本港飛往海口市，抵埗後發燒，送院就醫後確診，或成為首宗本港「出口」往內地的武漢肺炎確診個案。

衞生防護中心於周二接獲通報一名於海南省海口市確診的個案，涉及一名女病人，她於1月27日乘坐國泰港龍航空KA694航班由香港前往海口，於美蘭國際機場口岸入境時被發現發燒，其後轉送當地醫院接受治療。另外，衛生防護中心周二接獲通報兩名於台灣確診的個案，涉及兩名女病人，報稱居於湖北省武漢市，二人在出現病徵前於1月21日乘坐國泰航空CX408航班由香港前往台灣，並於當地就醫。

此外，衛生防護中心周一晚（27日）接獲通報，一名於廣東省湛江市確診的個案，涉及一名55歲男病人，報稱居於香港西貢區。他於1月10日至16日到訪武漢，1月23日出現病徵，於1月26日前往湛江並在當地求醫。

美國衞生當局前晚亦向衛生防護中心通報一名確診的54歲男子，他於1月20日乘坐國泰港龍航空KA855班機由武漢到本港，1月21日由本港乘坐國泰航空CX880班機前往美國洛杉磯。衛生防護中心仍繼續跟進1月25日公布在惠州和日本的個案，同時，衞生防護中心昨日繼續調查8宗輸入的新型冠狀病毒感染確診個案，並密切監察數宗海外確診感染個案及進行相關的接觸者追蹤工作。

此外，衞生署衞生防護中心公布，由今日（1月29日）開始，入境健康申報措施將由高鐵香港西九龍站擴展至香港國際機場。由今日上午9時開始，所有乘搭由內地來港航班的旅客須填寫及提交「健康申報表」。

衞生防護中心正繼續進行流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。衞生防護中心會為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。康樂及文化事務署轄下的麥理浩夫人度假村已啟動作檢疫中心，密切接觸者會送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。