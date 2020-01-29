【武漢肺炎】關高鐵站減中港航班　無遺留官方版抗疫措施全文

武漢肺炎疫情持續，新春假期過後，沙士專家鍾南山預料未來一周至十日將是高峰期。特首林鄭月娥昨（28日）率多名官員舉行記者會，公布逾十項措施，官方版本的措施如下。

（原文政府新聞處在28日晚23:14發表）

為應對新型冠狀病毒感染疫情，行政長官林鄭月娥繼1月25日公布在「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急後，1月26日起一連三日召開督導委員會暨指揮中心會議。考慮到疫情發展的速度和嚴峻程度，督導委員會暨指揮中心在今日（1月28日）的會議決定進一步實施七項防控疫情措施，包括減少內地與香港之間的人員流動以及香港市民之間的接觸，以減低疫情傳入及在社區傳播的風險。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

+ 12 + 11 + 10

（一）大幅度減少內地與香港之間的人員流動



為減少內地和香港兩地人員的流動，內地繼早前暫停所有到港旅行團後，將應特區政府要求暫停發出適用於內地49個城市的個人遊簽注。根據去年12月的數字，個人遊旅客佔內地訪港旅客約百分之五十，此舉將會大幅減少訪港內地人士。



此外，以下交通服務及口岸將會縮減或暫停服務：

（1）鐵路方面，全面暫停高鐵香港段及城際直通車所有班次； （2）空運方面，內地航班會削減約一半； （3）海運方面，所有中國客運碼頭和屯門客運碼頭的跨境渡輪服務暫停； （4）跨境陸路交通方面，落馬洲管制站、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的跨境巴士及穿梭巴士服務（包括皇崗口岸短途跨境巴士、皇巴及金巴）會減少班次； （5）口岸方面，西九龍站、紅磡站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭口岸將會暫停服務；沙頭角及文錦渡的客運服務亦會暫停，但貨運服務會維持。

以上措施由1月30日凌晨生效，只適用於客運，直至另行通告。

上述措施除減少內地與香港之間的人員流動外，亦讓有關部門透過調配把人手集中在一些繼續服務的口岸，從而加強對於旅客的健康監測。與此同時，所有內地口岸包括深圳各口岸已落實離境體溫檢查及健康申報。特區政府會與內地加強「聯防聯控」，包括在香港各口岸增加紅外線體溫檢測裝置，落實離境體溫檢測。

行政長官林鄭月娥於1月28日匯報政府最新防控工作，公布多項措施。（張浩維攝）

（二）醫院管理局收費



現行醫院管理局收費政策反映公共衞生策略的需要，即為避免傳染病病人因高昂費用而迴避檢測，令病毒傳入社區，不向「非符合資格人士」，即非香港居民收取相關醫療費用；但考慮到香港正處於防疫的關鍵時刻，為避免豁免收費造成誘因，令可能已感染新型冠狀病毒的人士爭相來港尋求醫療服務，特區政府已要求醫管局修訂收費政策。醫管局將向所有「非符合資格人士」收取相關費用，即時生效。

（三）減少香港境內人流及互相接觸



特區政府呼籲港人盡快從內地回港。任何人如從內地回港，在條件許可下，應在返港14日內留在家中；若需要外出，則應在返港14日內佩戴口罩。港人亦不應到有疫情地方。



特區政府呼籲僱主按機構運作需要，就僱員的工作安排作出彈性處理。政府部門已作出特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，政府僱員在假期後無需返回寫字樓辦公，而是留在家中工作。有關安排暫定實行至二月二日，政府屆時會再檢視情況。

（四）協助在湖北的香港居民



截至昨日，特區政府就有關新型冠狀病毒疫情相關事宜收到107宗求助個案，涉及約200名在湖北省的港人。由於相關地區的公共交通已全面停頓，特區政府正與中央商討如何在安全及實際可行的情況下，安排滯留湖北省的港人回港。

（五）在香港的湖北居民



湖北居民自昨天（27日）起已不可入境香港。就已來香港的湖北居民，一般只可留港七天，相信數目會日益減少。特區政府正透過酒店業界及旅遊發展局接觸各酒店，聯絡來自湖北的旅客，亦透過大專院校聯絡從湖北返港的學生，由衞生防護中心作出跟進。政府同時呼籲在過去14日曾到湖北的香港居民，盡快致電衞生防護中心熱線2125 1122。

（六）檢疫中心設施



為應對疫情，特區政府會繼續揀選合適的地方作檢疫中心設施或其他用途，但不會考慮暉明邨及其他未入伙的公共屋邨。若沒有足夠的檢疫中心設施，而疫情在社區廣泛傳播，特區政府可能有需要對相關人士進行家居隔離。

（七）口罩和物資供應



除了按傳染病應變計劃，為各政府部門和醫院管理局提供足夠的防護物品如口罩等外，特區政府關注市民對口罩的需求。因應目前供應緊張，特區政府正進行全球採購，以確保有足夠物品應對疫情。特區政府亦會確保有足夠財政資源進行疫情防控工作。

+ 6 + 5 + 4

除上述措施外，特區政府昨日（1月27日）已開始限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港，亦已宣布調整社會福利署資助服務、關閉部分康文設施等。特別政府呼籲市民留意相關部門的公布，亦希望市民諒解這些防控疫情措施可能造成的不便。



林鄭月娥感謝所有參與疫情防控的人員一直不辭勞苦工作，特別是衞生署衞生防護中心、港口衞生科和醫院管理局各醫院和診所的前線同事，亦包括在後勤工作，如負責環境衞生和政府化驗所的人員。她再次呼籲市民齊心協力，做好疫情防控的工作。