【武漢肺炎】何栢良：贊成全面封關　應派警方助高危旅客返回內地

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，社會不少聲音要求政府封關，特首林鄭月娥日前宣布將會局部封關，包括由周四（30日）凌晨起關閉高鐵香港段西九龍站等多項防疫措施。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）接受港台節目《千禧年代》訪問，重申贊成全面封關，認為政府新措施不足夠。他稱香港非完全失守，建議應派出警方協助來自高危地方的旅客返回內地。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良過去曾多次表態支持封關，他今日接受訪問時重申贊成全面封關，認為政府日前公布的局部封關「肯定不足夠」，認為有迫切性堵截內地人入境香港。他建議應仿效澳門做法，派出警方巡查酒店，若來自高危地方的人，應由警方協助尋找以協助他們返回內地，認為不能單靠酒店方面去做。至於從內地返港的港人則視乎到訪地區，分別實施家居隔離或強制隔離。

香港非完全失守 有全面封關的必要

有講法認為封關做得慢就可不做，他斥講法「完全錯」。他續指香港非完全失守，坦言如有在港的內地人不離境，難以排除日後會變為嚴重個案，屆時將基於人道理由必須留港醫治「無得走」。他又稱，政策必須具有前瞻性，難保下一波爆發或會是廣東省的城市。

明白及理解醫護罷工

對於有醫護籌備罷工，何栢良稱自己不會罷工，亦不會呼籲罷工，但明白及理解醫護人員的做法。他稱曾有朋友向他詢問罷工的意見，他直指曾呼籲他們考慮辭職，但認為現時醫護人員需要緊守崗位。

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