【武漢肺炎】法庭也避「炎」關閉　多名市民未知通告摸門釘

因擔心「武漢肺炎」疫情擴散，繼政府昨宣佈關閉多個設施，司法機構昨傍晚亦突然宣佈，從今日(29日)至2月2日，法庭的聆訊將會延期，惟未有再透露詳情，原定今天上庭應訊，特別是早已排期今天再到法庭應訊的人士，或是預早安排今天到庭處理事宜的人士，不少仍未有知悉有關安排，各區法庭今早有不少市民「摸門釘」，亦有人士略有不滿，埋怨宣傳及安排不足，認為官員處理不善，除了現任，連退休法官都被提及以發洩不滿。

司法機構在各個法院都貼上告示，表示原訂這幾天的聆訊將會改期。(呂樂謙攝)

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港島區各個法院今日全部暫停審訊，法庭外張貼出指示，提醒應審市民除緊急審訊外，1月29日至2月2日的審訊將會延期。其中高等法院大門深鎖並拉上了鐵閘，而區域法院和東區法院大門雖然開啟，並有小量保安員當值，但各個法庭均被鎖上，有關的辦事處和會計部亦拉下鐵閘。

有市民不滿安排與保安理論

但今日畢竟是法庭首日為減低傳播武漢肺炎而休庭，有個別市民不知安排，早上到法院應訊，但慘食「閉門羹」，其中有一名市民在區域法院大堂與保安理論，指司法機構網頁上並無相關通知，又指沒有相關新聞報道告知他相關安排；惟翻查司法機構網頁，司法機構早於昨晚（28日）6時55分已經發出1月29日至2月2日休庭的新聞稿。

旁聽常客摸門釘但贊成做法

除了因為本身牽涉案件而到法庭的人士外，偶爾會到庭旁聽的退休市民梁先生亦「摸上門」，梁稱他昨日已知悉政府部門停止服務，但今早在屯門裁判法院看到門外的告示，才知道法庭也暫停運作。他贊成做法，認為這可減低感染機會，「廢事入院」。而打算交傳票罰款的黃先生就形容「嘥咗時間」。

同樣吃閉門羹的還有維修法庭冷氣的技工，他表示不清楚法庭關門，上司亦沒有通知，他今早依時到屯門法院，結果亦白行一趟。

市民埋怨提及李國能

至於遠在北區的粉嶺法院，今早有約10人不知聆訊延期，到法庭才發現今日關門。有「摸門釘」的人投訴「無通知」，也有人咒罵特首林鄭月娥、終審法院首席法官馬道立，甚至終審法院前首席法官李國能。

有聘請了私人律師的被告，不滿因此浪費了6千多元的律師費，亦有被告擔心因法院延期而被拘捕。

受影響案件安排稍後公布

雖然司法機構稱原定於今天起至2月2日的法庭聆訊將會延期，據悉，仍會在明天(30日)在西九龍法院處理急需提堂的案件，周六亦會開放部份裁判法院處理新案，至於這幾天受影響需延期案件的安排，司法機構發言人稱，就有關安排，會在適當時候作出公布。