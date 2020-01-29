【武漢肺炎】武漢病毒研究所：發現3種藥物有較好抑制作用

據中科院之聲今天（29日）消息，中國科學院武漢病毒研究所剛研製出了用於研究的抗體檢測試紙；同時，該所與軍事醫學科學院毒物藥物研究所聯合發現了在細胞層面上對新型冠狀病毒（2019-nCoV）有較好抑制作用的三種「老藥物」：雷米迪維或倫地西韋（Remdesivir，GS-5734）、氯喹（Chloroquine,Sigma-C6628）、利托那韋（Ritonavir）。其後續的臨床使用，正在走相關程序報批。

據了解，雷米迪維或倫地西韋（Remdesivir，GS-5734）是原本研究用來治療伊波拉（Ebola）的藥物；氯喹（Chloroquine），是一種用於治療及預防瘧疾的藥物；利托那韋，市面販售藥名為Norvir，是一種抗反轉錄病毒藥物，和其他藥物共同治療愛滋病。

據稱，1月21日，根據疫情快速處置與應急在科技方面的迫切需求，湖北省科技廳啟動了「2019新型肺炎應急科技攻關研究項目」，成立了新型肺炎應急科研攻關研究專家組，並快速推進了相關研究工作。

山東一工廠空氣消毒器生產線上，職工進行空氣凈化消毒器的預製變壓器裝配。據悉，生產出的設備將用於醫院感染病房、重症監護室、無菌處置室等。（新華社）

湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部科研攻關組組織了省內在病毒學及流行病學等幾個相關領域實力較強的團隊，以中科院武漢病毒所牽頭，重點圍繞「快速檢測技術產品研發」、「疾病發生、發展和轉歸規律及臨床診治」、「抗病毒應急藥物和疫苗」、「動物溯源研究」、「病原學及流行病學研究」等5個方面啟動了應急研究。

目前，國家科技部正在組織開展新型肺炎診療的科技攻關。湖北省啟動的這個應急科技攻關專案同國家科技部開展的新型肺炎診療應急研究形成了關於新型肺炎診療的科研攻關體系。

另據了解，早前，國家藥監局為7家新型冠狀病毒檢測試劑盒生產商開通快速審批通道；而首個新冠病毒檢測試劑盒在25日已經通過檢驗，用於測定疑似患者是否感染新型冠狀病毒。

目前，依照交通運輸部的要求，各地對疫情防治應急物資及醫患等人員運輸的車輛跨省通行高速公路實行免收通行費政策，並保障優先通行。

（新京報）