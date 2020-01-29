【武漢肺炎】何仲平：有私家醫生缺口罩須停診　部分僅餘一周存貨

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，今日（29日）多區商場均出現購買口罩的人龍，市面上可謂「一罩難求」。 香港醫學會會長何仲平稱，接獲有私家醫生求助，指診所未有足夠口罩及保護衣物，估計部分人的存貨只能維持約一周的用量，甚至有醫生因此停開數天。他指已就此向政府求助，但未獲回覆。

▼市民排長龍搶購口罩▼

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因應疫情擴散，市面上不少藥房的口罩均缺貨，今日早上有商店外更一度有近千名市民排隊輪候購買口罩。商務及經濟發展局長邱騰華日前表示，部分物資供應緊張或屬暫時性，並會確保醫管局和衛生署前線醫護的物資供應。

部分診所存貨僅應付一周的使用量

香港醫學會會長何仲平稱，近日接獲私家醫生的求助，指診所內的口罩數量不足，有個別醫生更因此停開數天。他續稱，診所對於口罩的需求大，因醫生及診所護士均須佩帶口罩，估計部分診所的存貨僅足夠應付一周的使用量。他續指曾就口罩供應向政府求助，「始終唔可能長期放假，」惟仍未獲局方回覆；他將於今日再次聯絡食物及衞生局局長陳肇始，希望政府能伸出援手，「都係互相幫助。」

香港醫學會會長何仲平。（資料圖片）

至於病人的求診情況，何仲平稱暫未察覺私家診所的求診病人增加，坦言「未去到做到氣咳。」他估計，部分人或視診所為高危地方，擔心求診時沾染其他病毒，故若僅有輕微病徵未會前往求醫。

特首林鄭月娥日前於記者會上表示，料農曆新年期間部分口罩生產工廠休息，而當局會與供應商合作，確保口罩穩定供應。她又指已致函國務院希望提供協助。

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