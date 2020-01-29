【武漢肺炎】泰國雜貨店優先賣口罩予醫護　大埔青衣店逾千人排隊

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，市面上的口罩、消毒搓手液等防疫用品供應緊張，一旦有開售消息市民即蜂擁而至。一間入口泰國貨品的連鎖店因疫情嚴重，從泰國入口大量口罩予市民及醫護人員售賣。店舖於社交網站發帖指，於今日中午起開始發售，上午9時起已有大批市民排隊，各分店門外現長長人龍。

該入口泰國貨的連鎖店於Facebook專頁發帖指，已入口大量泰國製造的防護口罩，並會優先銷售給醫護人員及邊境管制站的紀律部隊人員，「可以在不用排隊的情況下，以實名登記優先購買防護口罩」。亦呼籲市民不要提早於門市排隊，「我們會在門市有口罩開售前大約30分鐘通知大家，口罩到達門市我們會重覆點算數量，然後派發相對應的籌號，以確保大家排隊後有貨賣。」

阿布泰國生活百貨大埔超級城分店今早有逾千人排隊購買口罩，現場大打蛇餅。店舖門前分兩條隊輪候，一條為前線醫護人員，有約百人輪候；另一條則為普通市民的隊伍，亦是最多人排的隊伍。排隊頭較前位置的市民早上七時已到場，而至上午11時，仍有源源不絕的市民加入人龍。店內職員中午12時開始派發共300個籌，醫管局前線醫務人員及工作人員、海關、入境處等邊境管制站紀律部隊人員優先取籌，有排隊市民同職員理論。300個籌中，187個已派發予相關政府部門職員，其他則派發予公眾人士。口罩現時尚未到貨，下午三時才會按籌號開賣。

阿布泰國生活百貨大埔超級城分店今早有逾千人排隊購買口罩，現場大打蛇餅。(陳蕾蕾攝)

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排隊的人龍中，大部分人都戴上了口罩，惟亦有人只在圍巾內塞入一塊消毒濕紙巾，自製「口罩」使用。這位不願透露姓名的女士指，家中四、五日前開始已無口罩，近三日到處「撲口罩」均無功而回，故在朋友口中得知有關商店今日有口罩到貨後，今日八時多已到場輪候購買。她表示，家中四口因沒有口罩用，新年期間都避免外出，而自己外出購物，亦只好使用圍巾及消毒濕紙巾製成的「口罩」。她直言不知道今日能否成功購買，認為政府「最好就派(口罩)」。

這位不願透露姓名的女士指，家中四、五日前開始已無口罩，只好在圍巾內塞入一塊消毒濕紙巾，自製「口罩」使用。(陳蕾蕾攝)

派在隊伍較前位置的徐先生指，自己早上八時許到場輪候，雖然並非任職醫護人員或邊境管制站紀律部隊，無法優先購買，但他直言「冇得擔心」：「唔排一定買唔到，排都有個機會。」他指，家中現時只剩20多個口罩，新年期間和家人已盡量少出街，但假期完結，要準備上班，故需外出購買口罩。「疫情突然殺到，全香港人都需要口罩，一定會缺貨，希望大家理解。」徐先生又認為，政府現時封關是好事，但亦要顧及因要照顧長者、小朋友而需來港的人士。另一排隊輪候的市民沈先生指，家中口罩存貨不多，今日與兒子兵分兩路購買口罩，亦嘗試在外國訂購到港。

排在隊伍較前位置的徐先生指，疫情突然殺到，口罩一定會出現缺貨，希望大家理解。(陳蕾蕾攝)

在店外輪候的市民，不少已排隊等了逾2小時，但亦有人到場見到排隊人龍後，決定放棄輪候。市民YS(化名)指，今早到場見到人龍已由商場2樓排到地下，故相信今日買不到口罩而決定離開。她指自己有家人在日本，惟當地已下令暫停口罩，加上本港郵政服務暫停，亦有速遞公司表明暫停運送口罩，故不知到家人能否把口罩寄回香港。「有人說3M(廠方)的口罩都被政府收購了，無法賣給市民。」她表示，不知道政府是否因蒙面法的關係，才採取有關措施，直言因此感到生氣：「政府係唔係真係想攬炒？」

為家人輪候口罩的醫護人員楊小姐指，醫院除了為醫護人員提供口罩外，亦要為探病人士提供，「唔係個個Ward都有咁多量」，故不敢斷言醫管局的保護裝備是否足夠，又認為政府應封關，應對疫症問題：「問題不在於是否免費提供治療，醫管局的資源、人手有限，不從源頭入手處理，只會攬炒。」

醫護人員楊小姐認為，醫管局的資源、人手有限，政府應封關，從源頭入手處理。(陳蕾蕾攝)

另一任職醫護人員彭小姐表示，政府月前實施禁蒙面法後，口罩供應已變少，以致現時港人需要口罩都難以入手：「政府是要人戴五公升水當口罩嗎？很可恥。」她又指，醫院內的氣氛現時相當緊張，口罩供應亦緊張，直言「自己都驚」。

雖然有大批市民無法取得籌號，購買口罩，但無法取籌的黃女士指，即使能夠購買口罩，亦會將之捐贈予前線醫護人員：「香港比第3世界還要落後，哪有醫護需自己出來撲口罩？」她認為，封關並非自我做法，病人四散會更控制疫情：「香港來者不拒，根本沒有衡量醫療資源。」

口罩貨量有限，店方指醫管局前線醫務人員及工作人員、海關、入境處等邊境管制站紀律部隊人員可優先取籌。(陳蕾蕾攝)

店方並向有關政府部門職員派發187個籌。(陳蕾蕾攝)

青衣城分店高峰期有近2000人在場排隊，店舖貼出「今日只有300盒出售」的告示，據悉此分店會出售300盒口罩予市民，而醫護人員不受此限制。由於排隊人數遠超供應量，有保安指在場人士遠超過300人，呼籲市民自行考慮是否繼續排。

青衣城分店高峰期有近2000人在場排隊。(鄧詠中攝)

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排在隊頭20多位的梁小姐指，今早七時多前來排隊，「越排越犀利，見唔到龍尾」，她自言為小市民，認為政府應協助市民找口罩或大量生產。從事醫護行業的男子早上十時多到場，他認為政府應在診所、醫院派發口罩，令市場口罩供應量穩定，並坦言：「冇一個部門夠物資返工」。逐指，現今要搶購的情況十分可悲，「口罩係基本配備，但政府完全冇提過口罩供應問題」。

中午近12時，職員開始派發籌號，並呼籲在場人士不要在此輪候，有關口罩最新資料需留意Facebook專頁。至下午1時許，有籌號的市民已陸續取貨。