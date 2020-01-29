【武漢肺炎】百佳網購口罩一度逾11萬人排隊　網站顯示已售罄

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，全國累計至超過5,500宗，131人死亡，本港至今8宗確診病例，外科口罩幾乎搶購一空。除阿布泰國生活百貨今日有口罩售賣外，百佳超級市埸亦在網上售賣口罩，截至下午1時11分，已有超過11萬人排隊輪候購買口罩，而百佳主網站亦一度無法登入。 百佳網上超級市場在下午1時20分宣布，防疫口罩現已售罄。百佳其後在Facebook專頁表示，網上誤轉百佳網店仍有口罩出售，澄清存貨已經售罄，並現正由世界各地搜羅合規格口罩和消毒洗手液等抗疫產品回港。

▼各區市民搶購口罩▼

+ 21 + 20 + 19

百佳網上超級市場有口罩「上架」，吸引大批市民上網輪候購罩。記者在下午1時09到訪網站，已有超過11萬人「排隊」，網站顯示要在超過1小時後，才能有機會登入網站。至下午1時15分在右，百佳網上超級市場的網站更出現「死機」情況，未能進入網站。

百佳網上超級市場在下午1時20分宣布，防疫口罩現已售罄。百佳其後在Facebook專頁表示，網上誤轉百佳網店仍有口罩出售，澄清存貨已經售罄，並現正由世界各地搜羅合規格口罩和消毒洗手液等抗疫產品回港，有消息將會透過百佳Facebook發放。

至下午1時15分在右，百佳網上超級市場的網站更出現「死機」情況，未能進入網站。（網上截圖）

另外，阿布泰國生活百貨亦宣布今日（29日）各區分店將有防護口罩到貨，亦會優先售賣予前綫醫務人員，以及邊境管制站的紀律部隊人員等人士，惟未到開店時間，不少分店外已現長長人龍，其中在鑽石山分店外，更有逾千人排隊，蛇餅已轉入商場後樓梯。

阿布泰國生活百貨亦發聲明強調，本日派到分店之口罩數量一定不足以給予現時在各門市排隊的所有輪候人士所購買，呼籲排隊人士自己要有心理準備。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼