【武漢肺炎】市民剩一盒口罩　排隊數小時終買到：無諗過政府咁差

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，不少港人為防疫亦四出「撲」口罩。有店舖今日（29日）發售泰國製外科口罩，多家分店都出現長長排隊人龍。市民陳先生指，自己家中只剩下一盒口罩，最近幾天在各大超市及藥房「求罩」都無終而還，幸今天排隊數小時後終成功買到口罩，他斥政府「冇諗過政府措施可以差成咁，要由源頭攔截，又唔封關！」

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市民悔上周無「掃貨」

ABOUTHAI 阿布泰國生活百貨今早售賣口罩，多家分店都有大批市民等候購買。陳先生是其中一個成功買到口罩的「幸運兒」。他說，因為今日毋須上班，早在上午8時半便在門外排隊等候。他表示，家裡只剩下一盒口罩，最近幾天在各大超市及藥房買口罩都「無功而還」。

雖然他已在網上預購口罩，但擔心口罩會被海關扣查，亦極為後悔上星期沒有及時購買口罩，指當時沒想過情況會急速惡化，並斥責政府「冇諗過政府措施可以差成咁，要由源頭攔截，又唔封關！」

陳先生在店外等待幾個小時，終於成功購買一盒口罩。（歐陽德浩攝）

專售泰國入口貨品的About Thai於昨夜宣布泰國製防護口罩在運送途中，將於今日發售，惹來大批市民前往各分店排隊。今早約11時，太古康城分店已派畢300個籌號，但直至中午1時，現場仍然一片混亂。

有數十名市民包圍店員斥責及喝罵，認為該店的指引及資訊不清晰，害他們大費周章前往購罩。店員則以大聲公回應，不清楚口罩的進貨量，詳情要留待公司宣布，更勸籲市民明天毋須前來排隊，因現時未知公司的安排。與此同時，一直有市民陸續到達店鋪詢問，商場職員亦不斷呼籲市民注意安全。