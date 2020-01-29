【武漢肺炎】消委會高度關注口罩供應緊張　正與執法機關聯繫

武漢肺炎疫情持續，外科口罩幾乎搶購一空。今日（29日）本港多區市民大排長龍搶購口罩，市面「一罩難求」。消委會今日表示，高度關注近日口罩、洗手液、酒精搓手液等防疫用品供應緊張，以及有商戶以不良營商手法趁機大幅調高售價，甚至懷疑出售質量差劣或偽冒的口罩。 消委會又指，正與執法機關緊密聯繫。消委會上月中至今共接獲11宗涉及商戶出售口罩的投訴，當中超過一半涉及貨品質素、價格爭議、營商手法。

▼ 各區市民排隊搶口罩情況▼

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消委會強調，出售偽冒或劣質口罩，有機會觸犯《商品及說明條例》，呼籲商戶切勿以身試法。消委會再次促請商戶應盡社會責任，同心協力對抗疫症，在致力採購及供應有質素的口罩和防疫用品的同時，亦要保持以合理和可負擔的價格出售，不要抬價和囤積居奇，並密切公布存貨和銷售情況，渠道和開放時間。

消委會提醒消費者，無論透過實體店或網上購買口罩，亦要注意商戶的口碑信譽、供應來源，和是否符合相關產品標準等。因應疫情，消委會將繼續派員到各區視察口罩等防疫用品的供應和價格，為消費者提供有效資訊。另外亦會與執法機關和持份者保持緊密聯繫。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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消委會表示，上月中至今共接獲11宗涉及商戶出售口罩的投訴，當中超過一半，涉及貨品質素、價格爭議、營商手法，另外5宗涉及延期或沒有送貨。消委會亦正整合和推出一站式相關網頁《齊心抗疫》，當中包括提供3篇關於口罩、洗手液，和搓手液、濕巾的測試報告，免費供市民下載。