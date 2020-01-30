【武漢肺炎】排隊買口罩人群聚集　感染風險或更高？

由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」襲港，本港口罩貨存不足，由於政府連日來都沒有說明市面上有多少口罩量，連日來都見到大批市民於各區搶口罩的情況，店舖大排長龍。 到底市民每天應該使用多少口罩？應該在家備存多少口罩？沒有口罩時可以怎樣處理？過期口罩可不可以用？而排長龍搶口罩時，受感染風險會否更加高？《香港01》為讀者逐一拆解。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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1. 每人每天應該使用多少個口罩？

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，每人每天約使用4至5個口罩，他解釋，在上、下班乘坐交通工具時應該戴上口罩，在工作地點可以不配戴，但外出用膳時就應戴上。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超就指，現時口罩供應量短缺，為節省用量，如市民非前往高危地區，可以考慮每天戴一個口罩，不過如果外出期間會進食，也需要更換口罩。

許樹昌建議，如果家中已無口罩，應減少外出，即使外出也應去郊區等空氣流通的地點，避免去人多擠迫地方。（資料圖片／羅君豪攝）

2. 市民應該在家備存多少口罩？

梁子超認為，市民可以評估自己在未來一、兩星期前往高危地點的次數，再決定需要購買多少貨量在家備存，他認為口罩生產程序簡單，相信內地在短期內有方法克服生產問題，希望在一、兩周內貨量可以有所提升。

而許樹昌則指，備存多少屬個人決定，如市民有擔心，可以「預鬆啲」，但也毋須一次過購買數月的貨量。

梁子超指出，現時新型冠狀病毒不只可以透過飛沬傳播，更可透過接觸傳播，如果大批人聚集排隊買口罩，可能傳播風險更高。（資料圖片）

3. 沒有口罩時可以怎樣處理？

許樹昌建議，如果家中已無口罩，應減少外出，即使外出也應去郊區等空氣流通的地點，避免去人多擠迫地方，商場、巴士、港鐵等場所都屬高危地點，也應勤洗手以預防感染。

梁子超亦認為，如果沒有口罩，外出時就應避免聚集及避免乘坐人多的交通工具，也應把口罩留在最需要的時段才使用，如到訪高危地點時。

▼1月29日，市民搶購口罩的情況▼

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4. 過期口罩可以用嗎？

許樹昌指出，口罩屬於乾貨，與藥物不同，應該「用到就用」，如果沒有破損，沒有顏色變異或紙質太薄的問題，亦非存放在潮濕位置，就可以考慮繼續使用，而目前沒有針對過期口罩效用的研究。

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5. 排長龍搶口罩時，受感染風險會否更加高？

各區出現戴口罩市民大排長龍買口罩的情況，梁子超指出，現時新型冠狀病毒不只可以透過飛沬傳播，更可透過接觸傳播，如果大批人聚集排隊買口罩，「唔多唔少都會掂到」，例如一同乘搭升降機時或會有接觸，而手部亦可能較易受污染，「個個擁埋一齊唔係咁好，人走埋一齊先會有傳播風險，戴口罩都只係可以減低風險。」