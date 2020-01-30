【武漢肺炎】旺角屈臣氏口罩售罄　最後「幸運兒」與他人分享所得

武漢肺炎疫情持續肆虐，全城口罩幾乎被搶購一空。屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；然而數量有限，每人限購一盒。 預告引發大批市民到各區屈臣氏排隊輪候，至半夜屈臣氏於facebook 釐清，全線分店每間暫時只能提供約20盒手術口罩，且各區入貨時間不同，呼籲市民不要通宵排隊。記者今早7時到旺角彌敦道一帶視察，當中近滙豐銀行的分店外，有逾50人輪候，排頭位市民於凌晨4時到場，坦言一家五口但已沒有口罩，又指網上見有人出售口罩索價500元只有30個，直言如同：「攞咗我條命差唔多」，因此前去排隊；旺角屈臣氏於上午9時許，全數售出20盒口罩，最後一名購得的「幸運兒」，將部分口罩分發予第21位排隊市民。 另一位於荃灣廣場內的屈臣氏分店，今早亦已有逾百人在排除等候。

各間屈臣氏分店開門時間不一，大部分9時半至11時才會開門。惟記者今早7時到旺角一帶視察，其中近滙豐銀行的屈臣氏已有近50人排隊，而另一間位於彌敦道分店亦有十多人排隊。

大部份排隊市民帶上摺椅，方便坐下休息。然而，今日天氣寒冷，最低預測溫度僅得攝氏12度，不少排隊市民頭戴冷帽、身穿羽絨禦寒。

在旺角排頭位的甘先生凌晨4時已到分店外排隊，「由西九龍沿路咁行掃過嚟。」他指，家裡一家五口但已沒有口罩，只有臉上已是最後一個口罩。他認為，50個已足夠用一個星期，之後香港會有好多貨，所以不太擔心。他又看到，網上有人標價500多元30個口罩，直言如同：「攞咗我條命差唔多。」

近來口罩供應量緊張，對於政府應否介入，他則認為：「唔可以靠晒市民，因為政府唔係做口罩嘅機構，佢都係要攞貨」，期望若情況許可，政府可派口罩予全港市民。

排第二的何伯已達七旬年紀，坦言家中一個口罩也沒有，自己的口罩亦是他人相贈。他續指，現與老伴居於旺角一帶，近日都沒有到街上找口罩，「諗住留喺屋企，唔好出街」。他指，留意到昨日部份售賣口罩的商店排隊情況如「打交」，支持醫護人員有優先的權利，「佢為大眾服務！」

近八時，有約80人於分店外排隊，不少人經記者告知下，始知今日每間分店只得20盒口罩出售；至8時半，旺角近滙豐銀行的屈臣氏職員準備派籌，有排隊人士口角，質疑有人「打尖」；又有人質疑屈臣氏沒講明只得20盒口罩，職員解釋已於facebook公布。

旺角屈臣氏於上午9時許，全數售出20盒口罩，最後一名購得的「幸運兒」，將部分口罩分發予第21位排隊市民。排第20名的黃先生成功購入一盒口罩，分發少量口罩予第21位的人士，他解釋因前面有人打尖，故後面的人無法成功取得籌碼「覺得佢好慘」。對於政府的防疫措施，他認為「一定要封關」。

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市民：由年廿八開始 每天也擔心家中口罩的數量

至於荃灣廣場內的屈臣氏分店，朱女士與女兒亦於上午5時半到埗排頭位。朱女士指，家中只餘下數個口罩，加上女兒今晚會返回澳洲，慢慢長路的旅程根本「捱唔住」。朱又指，下周將會是農曆年假期後首日上班，港鐵上人流眾多，根本不能「自保」，的確有點擔心，又指由年廿八開始，每天也在擔心家中口罩的數量，每天到各大藥房頻頻撲撲，完全想不起正值農曆新年假期，「完全冇氣氛，香港咁多年都未試過，我每日只係去唔同地方搵口罩，每間藥房開兩三次，間間都話冇，一係就三、四百蚊，香港人點解要搞到咁慘？」

她續説，香港政府完全幫不到忙，市民自保也要有不同方法，慨嘆今日才肯定自己能夠購入兩盒口罩，慨嘆排在較後位置的市民，只為一絲希望等候，大家都十分無奈，憤然稱政府應該盡快「封關」，令市民多一絲希望，「你繼續放佢哋入嚟，我哋啲貨源已經係好緊拙，仲要擔心自己嘅身體安危，如果就唔肯返嚟香港嘅人係咎由自取。」

居於澳洲的女兒表示，自己亦為當地護士，悉尼及墨爾本也不能購入口罩，全數被當地的中國人搶購一空，十分無奈，「佢哋係疫症期已經賣晒，藥房同埋醫院口罩都好緊拙，原本有啲私家診所，政府係會提供口罩，竟然有中國人問佢哋一次過得30個，根本冇可能咁樣俾佢哋。」斥他們早已搶空全世界口罩，部份用作轉手。

亦有一對，於荃灣廣場分店外，排第21位的老夫婦，經記者解釋才得知屈臣氏只有20盒口罩出售，表現愕然，上午7時到埗的二人強調，「屈臣氏唔會咁衰嘅，得20盒，最少有100盒掛！」仍充滿希望。

荃灣廣場屈臣氏分店人龍排到停車場。(梁煥敏攝)

屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；至凌晨，,屈臣氏於facebook 釐清，全線香港230間分店，每間暫時只能提供約20盒手術口罩，且各分店到貨時間不同。帖文又提到，到貨後才會派籌，額滿即止，建議市民不要通宵或一大清早排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。屈臣氏續稱，未來兩天有限貨源會繼續到貨即送，請市民耐心等候下批2月初抗疫產品抵港。