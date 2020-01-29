【武漢肺炎】逾千人排隊買口罩　AbouThai老闆被圍：政府才可解決

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港市面的外科口罩幾乎搶購一空。AbouThai阿布泰國生活百貨今（29日）安排於各分店，出售泰國空運口罩，市民聞風到場排隊，鑽石山分店門外高峰期有逾千人等候，場面墟冚。 有市民不滿店舖將部分口罩預留醫護人員購買一度鼓噪，老闆林先生亦一度「被包圍」。他其後向在場人士表明，口罩荒造成人心惶惶，港府應負全責，自己一家店舖不可能解決全港口罩荒，最終在場鼓噪的人士散去。

武漢肺炎疫情陰霾下，全城瘋搶口罩，不少個人護理店已全線售罄，亦有藥房高價出售。擁有多間分店的AbouThai阿布泰國生活百貨，昨晚於社交平台預告有口罩到貨，吸引大批市民今日一早前往各分店排隊，有長者最早7時已到場。

人龍排至後樓梯 輪候人士自備矮櫈

《香港01》記者於多間分店視察，均見人頭湧湧，其中位於鑽石山廣場的分店，更大打蛇餅，人群迫滿店舖所在樓層，特設的醫護優先專隊亦有數百人輪候，人龍更需排至後樓梯。不少輪候人士自備矮凳排隊，商場保安及職員亦在場維持秩序。

有受訪市民不滿港府施政失當，對抗疫情反應遲緩，亦未能確保本港口罩供應穩定，令市民需撲口罩「自救」；亦有前來排隊的醫護人員不滿醫管局保障不足，提供的防護裝備不達標，導致人心惶惶。

鑽石山分店今共有300盒口罩出售，200盒將優先售予醫護人員及邊境管制站前線，排隊人士需憑籌號購買。(歐嘉樂攝）

老闆林先生稱，已於泰國空運口罩貨源返港，各間分店平均分配，並作限量供應，其中鑽石山分店共有300盒，200盒將優先售予醫護人員及邊境管制站前線，排隊人士需憑籌號購買。及至近3時，該分店的口罩沽清，有在場市民不滿輪侯多時，最後撲空，一度向職員及老闆發難，亦有多名中老年人於店外不願離去，包圍老闆林先生，批評店舖做法不公，只預留口罩予醫護人員，「政府都會供應俾佢哋㗎啦，唔通我哋又唔係人咩？」

有旁觀市民反擊指，醫護身為前線，或需接觸患者，亦存感染高風險，認為理應設身處地，「咁叻你哋（批評者）上前線，去醫院做啦。」

老闆：即使盡其所能搜羅口罩亦不足應付700萬港人需要

批評人士繼續留守不散，老闆拉閘退回店內，該店亦於其Facebook 專頁發帖「求救」，有市民見字到場聲援解圍，雙方一度釀口角，最終批評人士遭勸退。老闆林先生隨即拉起捲閘，步出門外，又發表感言，宣布今日口罩已售罄，他又稱，即使盡其所能搜羅口罩，仍不足以應付全港700萬港人需要，他認為港府必須封關，截斷疫情擴散，他又冀香港盡快脱離疫情影響，「願健康歸香港」。全場人士聞言拍掌鼓舞。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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他受訪時指，今天各分店大排長龍是始料未及，他認為政府需為施政失當、失信於民負責，由於港府未能妥善穩定市面口罩供應量，造成市場恐慌，「結果市民要自己出街安排，真係好難想像香港呢個咁先進嘅城市，比第三世界更落後」。

他又向失望而回的顧客致歉，期望作為始作俑者的港府，可盡快堵截病毒源頭。