【武漢肺炎】屈臣氏：每間分店僅20盒口罩　香港仔逾400人排隊

屈臣氏於今日凌晨發文指，本港全線230間分店，每間只有20盒口罩。

武漢肺炎肆虐，全港口罩難求。連鎖藥房屈臣氏，昨日(29日)在網上預告今日(30日)有少量口罩及衛生用品在全線分店發售，多間分店門外一度有人排隊，更傳有人通宵輪候。

《香港01》記者於今日凌晨1時在將軍澳、旺角及馬鞍山分店視察後，發現店外並無人排隊。及至早上7時，香港仔南寧街分店門外，已有超過400人排隊等候開門，人龍由南寧街穿過香港仔廣場。排頭位人士稱，約於凌晨4時左右到來。據知西環、青衣城及梨木樹等分店門外，亦有長長人龍，每間最少過百人輪候，部份人更自備凳仔。

屈臣氏於今日凌晨約1時，在FACEBOOK專頁上發出帖文，指「全線香港230間分店於今日(1月30日)暫時只能提供每間約20盒手術口罩，而且每間分店到貨時間並不相同，到貨後店員會派籌，額滿即止。建議不要通宵或大清早排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。」

帖文同時提到：「未來兩天有限貨源會繼續到貨即送；下批2月初抗疫產品抵港」又指該店已在全球繼續搜羅合乎規格的相關產品：「明白數量未能應付所需，謹此再次致歉。」