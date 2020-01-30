【武漢肺炎】陳肇始：懲教每月產110萬口罩　公院跌20%存量

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，立法會衞生事務委員會今日（30日）召開特別會議，討論疫情的預防及控制措施，食物及衞生局局長陳肇始、衞生防護中心總監黃加慶、醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏都會出席會議。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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會議上有多名立法會議員問到口罩供應，食物及衞生局局長陳肇始多次提到，政府將會多管齊下解決問題，當中專責小組日前與供應商開會，已向140間供應商訂購口罩，指這兩天會有幾批貨到港，但礙於物流問題正從倉庫運到零售點。她又指政府除於全球採購外，會透過本地生產等方法增加供應，當中懲教署每月約生產110個口罩，陳肇始稱會就此作研究，例如機器問題。鄺俊宇問到本港口罩存量，陳僅稱港府一向有1000萬個口罩作應用。

醫管局：口罩存量已減少「10幾、20%」

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，公立醫院的口罩存量能應付3個月使用，惟近期使用量較多，存量已減少「10幾、20%」。鍾健禮又稱，已有268個宿位提供給醫護人員，並會於近日宣布發放租住津貼。

議員葉劉淑儀建議政府長期本地生產口罩，指東芫有相關的廠房生產，指政府應聯絡內地廠房、購置相關的生產設備等。陳肇始稱，專責小組亦有研究本地生產，指正在籌備當中。

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議員莫乃光提問，指於早上港島東聯網職員會議指口罩存貨只餘8周，並有病房員工欲取60ml的潔手液時獲告知只給外展同事。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮稱，以他的了解有約3個月的口罩存貨，須再就情況作了解。

1000萬個口罩存貨派給有需要市民？陳肇始：提供予醫管局衞生署等前線人員

有議員要求局方將1000萬個口罩存貨派給有需要的市民，陳肇始稱相關的口罩需要提供給醫管局衞生署等前線人員，強調近日已有數批口罩到港；有議員追問口罩的數量，多個部門均稱無相關數字，最後指於會後再後補提供。

被問封關問題 陳肇始：疫情轉變非常快

封關成為會上另一個關注議題，立法會議員鄭松泰批評政府不肯封關，又質疑如何確保入境旅客未有虛報健康申報表。陳志全質疑體溫測量措施未有確切執行，「過關時連帽都唔使除。」議員田北辰批評局部封關形同虛設，指自由行簽證為三個月一簽或一年一簽，認為停發相關簽證作用不大。他又指，據其了解中央對封關無意見，要求局方交代不肯全封的原因。

陳肇始稱，政府近日的措施已減少兩地人口流動，又指健康申報表只為其中一項措施，現時仍有不同防線，包括體溫測量為其中一個重要防線。她又提到仍有兩地人士仍有探親、照顧等需要的來往，政府會視乎疫情轉變研究合適的應對方法，又稱鑑於疫情轉變非常快，會作出果斷措施。至於有指政府新措施只可停止約一成旅客入境，保安局副秘書長林淑儀稱相信該為舊數字，指新措施可大大減低兩地人口來往。

近600懷疑個案 13%是非本地居民

另外，立法會議員張超雄要求局方交代，於585宗呈報個案中未有香港身份證的比例。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮稱，早前曾就超過570宗個案時作出相關的檢視，當中有約13%為非本地居民。

立法會議員蔣麗芸日前在社交網頁上載蒸口罩的短片，邵家臻於會上要求局方交代口罩能否重用。衞生署衞生防護中心總監黃加慶稱多次講清楚口罩為一次性使用，蔣麗芸再稱由於口罩短缺，問能否於家中消毒，黃加慶回覆稱「以我所知無呢樣嘢。」

醫管局：高風險地區工作兩周會有一日額外假期

會上有議員關注醫護人員的防疫措施，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮稱，將就醫護人員陸續落實不同措施，他強調不是希望用錢買同事的辛勞，除將宣布提供特別租住津貼外，會考慮提供津貼給於高危地區工作的醫護人員。此外，於高風險地區工作兩周會有一日額外假期。陳肇始稱，政府及醫管局亦已全力找尋酒店給予醫護人員使用。

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