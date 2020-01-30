【武漢肺炎】醫管局認口罩量不足3個月：使用量增　料有來貨補充

本港市面的口罩貨量短缺，醫院管理局早前聲稱，內部口罩量恆常維持在3個月貨量，但醫管局聯網服務總監楊諦岡今日（30日）接受電台訪問時透露，由於醫院應變級別提升至緊急，近日口罩使用量明顯上升，他承認目前存貨不足3個月，正等候來貨補充，但他形容存貨足夠令同事安心，而已落訂的口罩數量足夠用到今年6月。 對於有90名護士昨日（29日）集體病假，楊諦岡稱會循醫護間有無感染爆發的方向跟進。

醫院管理局聯網服務總監楊諦岡（醫管局圖片）

醫管局聯網服務總監楊諦岡今日接受港台節目訪問時稱，醫管局恆常做法是購入3個月的口罩存貨量，但自港府近日將應變級別提升至緊急後，不論是病人、醫護或探病者，口罩使用量均有明顯上升，他承認目前口罩存貨量不足3個月，需等候來貨補充。而由於疫情預計至6月，已下的訂單貨量足夠同事使用至6月。

他續指，明白口罩供應相對緊張，但強調內部有足夠存貨，可令同事安心，又理解病房緊張，每個前線同事亦有需要保護自己，因此亦有容許同事用口罩。

3間醫院90個護士同日請病假 醫管局：關注同事間有感染爆發

有90名護士昨日集體請病假，楊諦岡稱會循醫護間有無感染爆發的方向跟進，又感謝很多仍謹守崗位的同事。他承認在疫情的影響下，前線士氣會受影響，會再視乎裝備是否足夠，亦希望減少非緊急服務可更靈活調配人手。

有兩醫護曾接觸懷疑或確診個案 仍然留醫

楊諦岡透露，累計有12名醫護同事與懷疑或確診新型病毒肺炎的病人有接觸過，需進一步隔離，當中10人已出院，暫時有2人仍然留醫，情況穩定，兩人需再進一步檢查。