【武漢肺炎】醫護請假抗議　光頭警長劉澤基：望請假醫護染肺炎

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，香港截至周三（29日）已確診10宗個案。有醫護人員擔心公立醫院設備不足、病房規格不妥等問題，有醫管局工會蘊釀罷工，要求政府回應封關、呼籲市民戴口罩等訴求。有香港光頭警長稱號的劉澤基在其微博直斥請病假醫護為「逃兵」，更揚言「真的希望他們感染新型冠狀病毒」。專欄作家屈穎妍更回應「逃兵，是要處決的」。 警務處回覆《香港01》表示，無正面回應劉澤基的言論是否不當，僅引述《警察通例》，警務人員應經常避免參與任何足以影響其公正執行職務的活動或任何可能使市民誤會會影響其公正執行職務的活動，並讓公眾人士了解所有警務人員均政治中立，以維持市民大眾對警隊在執行職務時的信心及信任。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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全城奮力抗疫，有光頭警長之稱的劉澤基今日（30日）在其微博發表針對醫護人員的言論。近日有醫院的護士分別地請病假，亦有醫管局工會提出工業行動，要求政府回應封關、呼籲市民戴口罩等訴求。劉澤基首先形容請病假的醫護為「逃兵」，揚言「現在我反而真的希望他們感染新型冠狀病毒」，以領悟病者的感受。

劉澤基又批評請病假的醫護為「垃圾」、「壞了心腸的醫護」、「魔鬼一隻」，斥其「行為影響了一直在前線拼命的醫護英雄」。專欄作家屈穎妍亦在劉澤基微博言論下留言，直斥「逃兵，是要處決的」，續言「軍令如山，違令者斬。」無論古今中外，軍法皆如是，以收震懾阻嚇作用。

「光頭警長」劉澤基今日（30日）在其微博形容請病假的醫護為「逃兵」，揚言「現在我反而真的希望他們感染新型冠狀病毒」，以領悟病者的感受。（劉澤基微博截圖）

記者問及劉澤基在社交平台的言論有否違反任何警隊規例或違紀，會否跟進事件及有何後果，警方均未有正面回應。僅表示根據《警察通例》，警務人員應經常避免參與任何足以影響其公正執行職務的活動，或任何可能使市民誤會會影響其公正執行職務的活動，除非在若干特定情況下，人員均不能參與政治活動。

警方指規管旨在確保所有警務人員均以公平、公正和不偏不倚的態度處理所有警務工作，當中已平衡人員的公民權利和公正執行職務的需要，並讓公眾人士了解所有警務人員均政治中立，以維持市民大眾對警隊在執行職務時的信心及信任。

根據《基本法》及《香港人權法案條例》保障所有香港居民權利和自由，警務人員作為香港居民一份子，除受法例規管外，也享有同等權利和自由。惟警隊強調同時十分重視涉及警務人員使用社交媒體的行為，包括使用政府及私人通訊器材，並已於2012年發出《個人使用社交媒體的指引》及有關警察通例，指引清楚告知警隊成員，在個人使用社交媒體方面所應遵守的責任及紀律標準。