【武漢肺炎】傳單員清晨4時排屈臣氏失敗：賣兩三個俾我都好吖

武漢肺炎疫情持續肆虐，全城口罩幾乎被搶購一空。屈臣氏昨日（29日）宣布，從今日（30日）起，陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；然而數量有限，每人限購一盒，各分店亦只有20盒。 市民黃女士今早清晨4時已到屈臣氏分店排隊，惟最終都無功而回，即使口罩售罄後她亦不惜繼續哀求店員，售賣數個口罩予她「開工」，「賣兩三個俾我都好吖，我今晚想去開工用！」

▼旺角屈臣氏口罩售賣情況▼

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綠楊坊屈臣氏已貼上告示，表示今日所供應的外科口罩已經售罄，商場管理員表示，頭位人士今早4時來排隊等候。惟即使「早起的鳥兒」亦未必「有蟲吃」。

黃女士今早4時已到綠楊坊屈臣氏排隊購買口罩，但最終亦宣告失敗，她其後再「轉埸」到荃灣千色滙碰碰運氣，惟職員都表示全部口罩今日售罄。

市民黃小姐今早清晨4時已到屈臣氏分店排隊，惟最終都無功而回，其後再「轉埸」到荃灣千色滙碰碰運氣，惟職員都表示全部口罩今日售罄。（梁煥敏攝）

「我今晚想去開工用！」

黃女士坦言感到非常失望，不惜繼續哀求職員：「賣兩三個俾我都好吖，我今晚想去開工用！」她向記者表示，自己於附近派單張，每日要接觸街上不同的人，擔心易於被傳染，但由於公司未有口罩供應，加上家中的口罩已經差不多用完，無奈要四處「撲口罩」。

黃女士續指：「有啲藥房開價幾十蚊，我只係得50蚊一個鐘，做得3個鐘，我有乜理由走去買嗰啲口罩，如果可以分散來買，過得一日得一日就好啦。」她慨嘆，前兩日較為「絕望」，曾經到醫院看病取了兩三個口罩，但認為不是「長遠計」，又謂現時只能盡快買餸回家，減少外出，少用口罩，見步行步。

「咁少就唔好賣！」

荃灣荃新天地二期屈臣氏於今晨亦有超過200人前來等候買口罩，職員於店舖開門前半小時向輪候人士表示，今日只有20盒供應，現場即時傳來一陣一陣怨罵聲，有今早6時前來排隊的長者，顯得憤怒又失望，與商場保安員及前排的年輕人推撞，場面混亂。

該名長者憤怒道：「點解得咁少，而家先話俾我知！咁少就唔好賣！」擾攘一輪之後，其他同樣感到失望的市民拍背安慰，並一同離開。

此外，今早5時許到現場的長者得知道未能購買口罩，非常失望，無奈說，「我哋啲老人家又唔識上網，我哋點知道噚晚講咗得20盒，你一定要喺電視播，（店舖門外）貼晒出嚟，我哋先會知道㗎！」指明白非為商家責任，政府於防止疫情上，協助市民的事做得太少，非常無奈。

同樣於今早6時前來排隊的林先生表示，家中仍有四、五盒口罩，但有7個人，大部份仍需上班，每日的需求量比較大，所以到來碰碰運氣。（梁煥敏攝）

「見到咁多人都咁徬徨，政府又做唔到啲咩」

同樣於今早6時前來排隊的林先生表示，家中仍有四、五盒口罩，但有7個人，大部份仍需上班，每日的需求量比較大，所以到來碰碰運氣。「每人每日攞一個，都好快會用完，我唔使返工嚟排下隊。」他又表示在購買口罩上亦有策略，「依家都好無奈，根本就冇可能我同太太一齊出嚟搵口罩，一出街又要拎一個，我哋兩個一齊出街又要攞多一個，冇口罩只能夠留喺屋企，留返俾仔女用。」

對於全港市民「撲口罩」，林先生也有很深的感受，「見到咁多人都咁徬徨，政府又做唔到啲咩，我哋都冇辦法，真係唔該佢封關啦，起碼會安心啲，你一日唔封關，你俾廿盒口罩我都無用，大家得個驚字，又唔知要幾耐。」

屈臣氏的口罩預告，引發大批市民到各區屈臣氏排隊輪候，至半夜屈臣氏於facebook 釐清，全線分店每間暫時只能提供約20盒手術口罩，且各區入貨時間不同，呼籲市民不要通宵排隊。記者今早7時亦到旺角彌敦道一帶視察，當中近滙豐銀行的分店外，有逾50人輪候。

其中排頭位市民於凌晨4時到場，坦言一家五口但已沒有口罩，又指網上見有人出售口罩索價500元只有30個，直言如同：「攞咗我條命差唔多」，因此前去排隊。旺角屈臣氏於上午9時許，全數售出20盒口罩，最後一名購得的「幸運兒」，將部分口罩分發予第21位排隊市民。