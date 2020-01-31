金門預製工程技術降工傷風險　新方法移植西沙路連理樹

香港不時發生工業意外，釀成悲劇。不過隨着科技日新月異，新工程技術有助減少工業意外。金門建築表示，早前採用供製造和裝配的技術（DfMA），設計和安裝一個數據中心的巨型冷水儲能系統，實施全面場外預製，將地盤內的工序由8個月，縮至4天，大大減低地盤內因高空工作而發生的意外。 金門又指，去年首次以兩組高端遙控車，成功搬遷西沙路一株年逾50的連理樹。

金門早前講解DfMA技術。（金門提供）

金門總經理（機電工程）劉國昌表示，金門已發展DfMA技術逾10年，實施場外預製，先於廠房完成大部分工序，現時已有逾7、8成工序毋須於地盤展開。他表示，Global Switch將軍澳數中心2期工程正有採用此技術，中心有龐大數據中心，需提供大型冷水儲能系統，確保系統故障時，冷凍水的供應不受影響，當中的冷水儲能系統正運用了DfMA。

劉國昌指，團隊設計了4個175立方米的儲能缸，每個重50噸，直徑7米，高度為9米，形容是全最重量級的DfMA冷水儲能系統。他續指，以傳統技術而言，需40名工人，花8個月於地盤內工作，包括每日多項吊運、搭棚或不同高空工作；但在DfMA下，只需花5個月於工廠內完成圍欄、爬梯、擋板等工作，之後以駁船運送到工地，工人再花4天就可安裝完成，大大減少地盤內的高空工作或高溫作業，減低工業意外的機會。

金門決定將樹遷至新建的公共運輸交匯處，讓樹木繼續成長。（金門提供）

工程又難免影響周遭環境。金門高級工程經理黃頌光表示，去年受西沙路擴闊工程影響，一株重170噸、由兩棵細葉榕合併成的年過50歲連理樹，亦幾乎難逃一劫。不過他指，當時與發展商認為，樹木是香港景觀重要的一部分，決定將樹遷至新建的公共運輸交匯處，讓樹木繼續成長。

黃頌光指，是次遷樹是全港首次採用兩組高端遙控車搬遷樹木，事先已詳細規劃起重設備及運輸路線，然後配合航拍及3D掃瞄技術等，確保樹木可安全移植。他又稱，為免樹木枯萎，亦以不同程式、儀器，監察樹木健康狀況。