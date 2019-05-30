智慧政府創新實驗室開幕　樹木辦為8000樹裝感應器　可發傾斜信號

香港曾發生多宗塌樹奪命案件，去年超強颱風山竹吹襲香港，除了有大批樹木即時被連根拔起，過後也再有「受傷」樹木倒塌。樹木辦將於今年第三季為全港約8,000棵樹木安裝感應器，包括石墻樹、《古樹名木冊》中的樹木等，當監測到樹幹底部的傾斜情況有異常，系統會向發展局發出提示信號，以便樹藝師及時做檢查。 此項樹木搖動監測系統，是今日（30日）正式開幕的「智慧政府創新實驗室」，所展示的科技應用之一。創新實驗室由政府資訊科技辦公室於今年4月設立，目的是改善公共服務。

去年《施政報告》提及，將成立「智慧政府創新實驗室」為政府部門及資訊科技界提供平台，制訂創新措施提升公共服務質素和效率。（余俊亮攝）

已收到30個政府部門提出服務需求

位於數碼港的新成立「智慧政府創新實驗室」，為政府各部門與資訊科技界提供配對平台，中小企和初創公司提交改善公共服務的創新方案或產品，通過平台進行概念驗證、服務試驗後，以供政府採購。政府資訊科技總監林偉喬表示，至今共收到30個政府部門提出的服務需求，70項資訊科技界的技術方案。實驗室面積約2,000平方呎，目前展示約10項科技應用，他指日後將不斷更新測試設備，及提供概念驗證，計劃11月的首個周末向公眾免費開放。

本港前年及去年分別經歷超強颱風「天鴿」及「山竹」，多區樹木不敵強風倒下。6月開始踏入風季，為加強預防及檢查樹木狀況，樹木管理辦事處總監高韻儀表示，將在樹木管理引用智能傳感技術，在樹幹底部安裝感應器，可收集樹木傾斜角度及方向，以識別具有潛在根部和穩定性問題的樹木，實時監測並將數據傳回系統，有助及時派員到場檢查。

創新實驗室設置的一株裝有感應器、可搖動的模擬樹，以電腦顯示監測其搖動數據。（余俊亮攝）

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選車流人流高區域樹木安裝感應器

高韻儀透露，由理工大學與賽馬會及政府合作的「智慧城市樹木管理計劃」，將於第三季為8,000棵樹木安裝感應器，範圍以車流、人流較高的市區樹木為主，包含石墻樹、古樹名木等，料需時約一年。

由發展局研發的樹木傳感器，料約2年內推出市場，供私人屋苑及小型地方等使用。發展局副秘書長（工務）林錦平強調，樹木搖動監測控制台並非取代人手檢查，而是作為輔助角色，「如打風後，一些樹木狀況有變，或肉眼看不出，但感應器提供的數據分析，就可以及早通知樹藝師到場檢查。」

沉浸式四維CAVE系統配合實境平台（HRP），可作虛擬訓練，建造業議會的學員可在虛擬火警現場，拿住滅火筒作演練。（余俊亮攝）

可應用於地政總署及建築署的沉浸式四維CAVE系統，為免穿戴的虛擬實景裝置，系統融合三維地圖、建築資訊模型（BIM）及實境平台（HRP），可模擬機展示智慧城市的各種試驗技術。地政總署土地測量師樊杲焜表示，三維地圖可清晰作定位、導航之用，有利於城市規劃及空氣監測分析等，預料今年底推出應用，提供部分新市鎮包括沙田、大埔、荃灣、葵青及元朗的數碼地區，供市民免費在「資料一線通」下載相關資料。此外，建造業議會亦採用該技術作相關虛擬訓練，讓學員在虛擬火警現場，拿住滅火筒作演練。