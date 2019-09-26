前海桂灣公園建築比賽　邀港青實現創建夢　得獎者有機會獲簽合同

香港建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓，早前向前海管理局倡議，讓業界香港青年參與前海項目發展。謝偉銓日前與前海達成協議，將前海「心臟」地帶桂灣公園內的一處公共服務建築予業界青年進行設計比賽。 該項目建設用地面積約1,690平方米（約1.8萬平方呎），建築面積約614平方米（約6,600平方呎），作小型購物、咖啡店等商業設施。比賽限所有參賽者年齡不得超過45歲，參賽隊伍除了有機會獲最高30萬港元獎金外，專業組的獲獎作品更有機會獲前海深管理局予以實施。

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深圳市前海深港現代服務業合作區管理局開展「前海‧香港青年建築設計」比賽，設計比賽項目是桂灣公園內一座較為重要的公共服務建築，比賽專案用地面積1,690平方米，建築面積614平方米，位於桂灣公園南岸沿河地段，北臨桂灣河，南側為市政主幹道前灣一路，東側為聽海大道市政橋樑，西側為臨海大道市政橋樑，西北角有一座連接桂灣公園南北岸的步行景觀橋。

主辦單位將組織9名深港相關建設領域知名專家組成評審團，其中5位香港專家與4位深圳專家，採用聯合評審方式對參賽作品進行評選。5位香港專家包括現任香港建築師學會會長李國興、香港測量師學會廣州議會副主席李國華、香港規劃師學會前會長麥凱薔。

參賽者限45歲以下 獲獎作品有機會實施

比賽共設專業組和學生組兩個組別，至參賽登記截止日，所有參賽者年齡不得超過45歲，兩組分別設有一等獎、二等獎、三等獎及優秀組，參賽隊伍最高可獲30萬元獎金。當中專業組的勝出方案設計者將有機會獲邀簽訂合同，把得獎構思建設成為桂灣公園其中一項標誌性建築。