【武漢肺炎】澳門宣布學校無限期停課 　以互聯網聯繫和辦公

澳門教育暨青年局公布，因應新型冠狀病毒疫情持續，大中小學等教育機構將無限期停課，復課安排將於復課前一星期公布；並呼籲在停課期間，學校應透過各類通訊或互聯網方式進行聯繫和辦公。 至於本港方面，立法會教育界議員葉建源致函教育局，反映教育界對疫情的關注和困難，包括是否延長學校假期及處理跨境學童上課的問題等。

澳門政府宣布，因應新型冠狀病毒疫情持續再無限期停課以防疫情蔓延。（資料圖片）

澳門教青局會於復課前一周作出公布

澳門教青局早前已宣布學校農曆新年假期延至下月10日或之後上課，教青局今日（30日）再宣布，因應新型冠狀病毒疫情持續，為保障學生及教職員工的健康，各高等院校、中、小、幼學校的開課日，以及私立補充教學輔助中心、持續教育機構開始運作的日期，將再向後延遲。至於復課安排，將於復課前一周作出公布；在停課期間，學校應透過各類通訊或互聯網方式進行聯繫和辦公，重新調整及延後測驗及考試的時間安排。

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本港立法會教育界議員葉建源今日致函教育局局長楊潤雄，表達教育界對今次疫情的關注及面對的困難。信中提及，教育界普遍強烈要求馬上「封關」，即暫停內地人士來港，同時盼局方可提前宣布停課或復課的決定，以便學校、家長、服務供應商有充分的時間做好準備。

葉建源也指出，停課期間因為校園需要開放，跨境學童或會返校，盼政府也應該有具體的對策，防止病毒的跨境傳播，以保障師生的健康和安全。