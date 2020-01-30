【武漢肺炎】政府倡外傭休假留家　工會批無口罩外出買餸亦有風險

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，勞工處今日（30日）呼籲外傭在休息日應留在家中，避開在公共交通工具或公眾場所聚集的群眾，以保障個人健康並減低新型冠狀病毒在社區傳播的風險。 有外傭工會表示，在一周一日的的休息日外出聚會和處理個人事宜，對外傭而言很重要，故大部分外傭都不認同政府的呼籲。而即使休息日減少外出，外傭日常仍需外出買餸或工作，在口罩供應不足的情況下，亦有感染機會，憂「造成錯覺，以為假期唔出去就安全，反而令大家鬆懈咗。」而僱主團體則對政府呼籲表示認同，但外傭有外出的權利，最終需僱主和外傭協調，相信若有外傭有急事需外出，僱主亦能理解。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

+ 12 + 11 + 10

亞洲家務工工會聯會組織幹事劉嘉美表示，初步和會員了解過後，得悉大部分外傭都「唔係好同意」政府的呼籲。她解釋，外傭一般只有一周一日的休息日，可以離開僱主家外出和朋友相聚、返教會或處理個人事宜，故在休息日外出對她們而言「好重要」，而外出亦是外傭的自由。而劉嘉美亦指出，大部分外傭未有因疫情而減少聚會和返教會，但「大家都會小心咗好多」，會戴上口罩。

勞工處今日（30日）呼籲外籍家庭傭工（外傭）在其休息日留在家中，以保障個人健康並減低新型冠狀病毒在社區傳播的風險。（資料圖片）

外傭工會：政府呼籲令僱傭間增加衝突

劉嘉美亦聽聞，有僱主因擔心外傭外出會增加感染機會，而勸喻外傭勿在休息日外出，因此發生言語衝突。而她直言，即使外傭在休息日減少外出，但平時都會外出買餸、工作，若無足夠防護用品，亦有感染機會。她又指，有僱主和外傭商量，希望外傭銷假上班，以減少外出機會，惟大部分外傭都「不傾向」銷假。劉又指，有推測指疫情仍會持續數月，「難道幾個月都唔放假？」她批評政府作出該呼籲，會「造成錯覺，以為假期唔出去就安全，反而令大家鬆懈咗。」而政府的呼籲「只會令僱傭之間衝突更加大。」

劉嘉美再指，現時政府無法保證口罩供應，僱主亦無法保證能為外傭提供口罩，她更聽聞有外傭因沒有足夠口罩，而需重複使用口罩或清洗口罩再使用，她直言「政府無負到責任，令僱主和僱員都處於高危處境。」

僱主團體：需僱傭雙方協調

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒則認同政府呼籲。她指，外傭休息日一般會和同鄉聚會或去教會，有僱主反映，不希望外傭去人流密集的地方，擔心外傭感染。而外傭需減少外出，「當然會唔開心，但知道疫情嚴峻，自己都唔敢出去。」容馬珊兒亦解釋，完全避免外傭在休息日外出有困難，因外傭有外出的權利，政府的呼籲只是鼓勵性的做法，最終亦需要僱主和外傭協調，相信若有外傭有急事需外出，僱主亦能理解。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，得悉僱主均希望外傭休息日能留在家中，而肺炎疫情嚴峻，大部分僱主亦會減少外出，留在家中休息，因此亦願意讓外傭「買假期」，或讓外傭「調假」幫忙準備三餐。而她又指，有關肺炎的菲律賓語資訊仍然不足夠，期望菲律賓政府能提供更多文字指引，教導外傭預防新型肺炎的方法。