【武漢肺炎】曾健成議辦派600口罩　望有心人捐剩餘口罩救社區

武漢肺炎疫情仍未受控，多區連日有大批市民排隊購買口罩，以做好個人防護，惟市面上亦「一罩難求」，不少人排隊多時仍無功而回。因應有關情況，東區區議員曾健成宣佈，其辦事處將向街坊派發600個口罩，又呼籲有剩餘口罩的街坊將之捐出，派予區內有需要的人士。

東區區議員曾健成今日於社交平台上表示，因見武漢肺炎疫情嚴峻，而坊間口罩供應短缺，決定於明天(31日)把辦事處中剩餘的600個口罩，以先到先得的方式派發予有迫切需要人士，每人將獲發3個：「這樣還可以頂到兩天。」

東區區議員曾健成今日宣佈，將於明天(31日)把辦事處中剩餘的600個口罩，以先到先得的方式派發予有迫切需要人士。(曾健成Facebook截圖)

「我想全香港(缺貨)的情況都一樣，剛好家中有存貨，便拿出來江湖救急，希望下星期會有更多店舖有貨。」他表示，600個口罩全為自費購買，部分是早前到台灣觀選時購入，派完辦事處亦沒有存貨，而他和同事亦正想方法，從外國訂購口罩回港。「最『大鑊』是要上班的人，沒有口罩還『焗住』上班。」曾健成指，有街坊無法購買足夠口罩，只好鋪上幾層紙巾，重用舊口罩，「大家現在都知道口罩不可以重用，但唯有『頂住先』。」

曾健成希望此舉令更多家中有口罩存貨的有心人，可以將剩餘的口罩捐出，幫助有需要的人。(資料圖片)

拿出自己的存貨向街坊派發，曾健成坦言，此舉除為了幫助有需要的居民，亦希望做到牽頭作用，令更多家中有口罩存貨的有心人，可以將剩餘的口罩捐出，幫助有需要的人，互相支援以達社區自救。

「有很多有心人都在為香港人找購買口罩的渠道，但政府至今仍未公開其口罩庫存。政府與其等中央確保有口罩供港，不如主動一點，為市民找貨源。」曾健成直指，政府應防止疫症源頭來港，同時亦要防止疑受感染的港人離港，進行家居隔離，阻止疫症散播。