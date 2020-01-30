【武漢肺炎】張建宗：以「勸喻」形式處理湖北旅客　促盡早離港

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷蔓延。澳門早前宣佈，要求湖北省旅客離境，否則將強制送入隔離營。 被問及會否參考澳門做法，政務司司長張建宗今日（30日）會見傳媒時僅稱，暫時會以勸喻形式處理湖北旅客，要求他們自我隔離或戴口罩，又會呼籲他們盡早離開香港。 他又稱，現時口罩供應短缺，認為減少市民接觸是短期有效的防疫措施，「口罩唔夠呢，就洗多啲手。」

1月30日，張建宗指，目前對在港湖北人仍是採取「勸喻」措施。(張浩維攝)

未有正面回應封關問題

政府早前宣佈實施「局部封關」， 在15個口岸中關閉6個口岸。被問及政府「封關」態度是否仍然強硬，他僅稱督導委員會明日將繼續開會，又預告行政長管明日將主持記者會，強調保護市民安全是「首要任務」，又稱政府會不惜代價。

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會以勸喻形式處理湖北旅客

衛生署今日表明，不能強制旅客求醫。被問及如何主動追蹤湖北旅客，張建宗說，會提點留港的湖北旅客注重個人衛生及佩戴口罩，「最好自動隔離14日，唔好去人多密集嘅地方，如許可、做得到就最好盡早離開香港。」

他又說，會呼籲他們一旦身體不適，亦要與當局聯絡，「口罩唔夠呢，就洗多啲手。」

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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減少接觸是短期有效防疫措施

張建宗說，現時口罩全球短缺、情況嚴峻。聽取專家意見後，認為減少市民接觸是短期有效的防疫措施，而政府已宣佈一系列措施，包括延長學校農歷新年假期等。