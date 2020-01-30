【武漢肺炎】懲教署口罩擬增月產180萬個　或研非在囚人士製作

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續肆虐，香港全城口罩幾乎被搶購一空。因應本港外科口罩供應緊張，懲教署近月已提高生產力，每天額外供應物流署約5,000個口罩，並將盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場。懲教署亦正計劃盡快落實口罩工場全日運作，惟工場全日運作的生產量須視乎最終自願參與夜班工作的在囚人士數目。 政務司司長張建宗今日（30日）見傳媒時表示，懲教署將增加生產線，預計每月平均口罩生產量由過往110萬個，增加至180萬個。基於在囚人士健康原因，正研究休息時間「另外搵第二啲人去操作。」

懲教署近月已提高生產力，每天額外供應物流署約5,000個過濾口罩，並將盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場。（資料圖片）

懲教署表示近月已提高生產力，每天額外供應物流署約5,000個過濾口罩，同時亦正計劃盡快落實口罩工場全日運作，惟工場全日運作的生產量，須視乎最終自願參與夜班工作的在囚人士數目。另外，懲教署正與相關部門緊密合作，盡快在羅湖懲教所開設多一間口罩工場，以進一步提升生產量。

政務司司長張建宗今日（30日）見傳媒時表示，羅湖懲教所現時每日提供5萬個口罩予政府部門，未來將會大幅提升至每日提供7萬個口罩。（張浩維攝）

政務司司長張建宗今日（30日）見傳媒時表示，羅湖懲教所現時每日提供5萬個口罩予政府部門，未來將會大幅提升至每日提供7萬個口罩。他承認在囚人士或需加班工作，但因需要保護在囚人士的健康狀況，所以工場不能夠24小時由在囚人士運作，現正研究在休息時間，「另外搵第二啲人去操作」，並增加生產線，由每月平均生產110萬個口罩，增加至180萬個口罩。

至於在囚人士近月或需加班趕製口罩，署方會否有任何補償措施，《香港01》正向懲教署查詢。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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羅湖懲教所收容女性在囚人士，是全港唯一一個生產口罩的懲教院所，去年平均每月可生產口罩110萬個，口罩製成品會交予政府物流服務署安排，並分配至不同政府部門及機構使用。