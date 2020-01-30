【武漢肺炎】日本城售2500盒口罩　油麻地分店五百籌15分鐘派畢

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續，市民爭相購買口罩防疫，市面「一罩難求」。家居用品店日本城晚上於Facebook公布，五間分店有共2500盒口罩開售，每人一籌限售一盒。消息公布後，分店包括油麻地及大埔於15分鐘內已派畢各約500個籌，店外現長長人龍。

日本城於Facebook專頁指，因口罩嚴重缺貨，已馬不停蹄搜羅口罩及消毒用品，向全球尋找貨源及以最快速度送到港，指共約2500盒3M Nexcare口罩26個裝，已空運到港，今日下午起於5間分店開售，每店約520盒，包括銅鑼灣、油麻地、荃灣、大埔及元朗，購買人士需先排隊取籌，一人一籌每籌限買一盒。

排隊人士：約15分鐘已宣佈派完籌

記者晚上到油麻地分店了解，於日本城公布消息後約20分鐘，已有數百人於店舖門外排隊，職員並已於現場截龍指口罩已亦派完。有排隊人士表示，排隊約15分鐘已宣佈派完籌。排隊頭的李小姐取得第1號籌，她表示自己今日全日已到不同地方詢問及購買口罩，「（上午）10點幾撲到宜家，屈臣氏撲到卓悅、卓悅撲到宜家」，李小姐指自己非見到網上消息而來，而是剛好經過見到有人排隊，詢問職員時對方指「應該有，但係未知（時間）」，於是她於門外排隊3個多小時，現時成功購買感到放心。

大埔廣場分店同樣排起數百人的人龍。（黃廸雯攝）

另外於大埔廣場分店共530多個籌同樣於15分鐘內派完，排隊人龍由安邦路排到安泰路，店員指口罩正運送到分店，預計晚上9時到達，呼籲有籌人士不要離隊。排頭位的一家幾口表示於見到網上公布消息後即時於10分鐘內趕到店舖。