【武漢肺炎】張建宗宣布逾3000萬口罩將供港　推算只夠全港三日用

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，市面上口罩供應量緊張，連日來出現搶購潮。 學者料香港每月需要3億個口罩，政務司司長張建宗今日（30日）傍晚見記者，稱已分別從海外及本地供應商訂購逾500萬個口罩。此外，為應付私人零售用途，政府促成約800萬口罩供港，並約有2,400萬個仍在安排中，不過未有應市的時間表。他又提到，醫管局及政府的口罩用量大增5至6倍，而存貨會以風險為本，優先給予醫護及執法部門。至於會否推出港人優先，商務及經濟發展局局長邱騰華稱相信現時大部分買家為港人。 不過學者推算，本港每日需要1,000萬個口罩，該3,000萬個只夠三日使用。

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政務司司長張建宗今日（30日）傍晚見記者，稱已分別從海外及本地供應商訂購逾500萬個口罩。（張浩維攝）

500萬個口罩陸續運抵香港

因應口罩需求大增，近日多區出現人龍搶購口罩，更有人通宵輪候。政務司司長張建宗於記者會上稱，為提升口罩供應量，政府近日接觸來自十多個國家、超過140間供應商，政府先行訂購500萬個口罩，自上周起陸續運抵香港。此外，自上月至今則促成約800萬個口罩供港作私人零售用途，並約有2,400萬個口罩在安排之中，現時正促進內地部門盡快運送，料共有超過3,000萬個口罩推出市場。不過被問及推出時間表，他僅稱「好快會補充市場」，未有回應確實的時間。

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懲教處口罩生產量提升至180萬個

至於本地生產方面，懲教處亦會增加口罩產量，由每日生產5萬個增至7萬個，期望由每月110萬個增至180萬個。他澄清不會24小時運作，但會透過增加生產線等方法增加供應。他又稱正與初創公司聯絡，提供168萬個較高規格的口罩。有私家醫生出現口罩短缺，他稱有轉介小型供應商予香港醫學會，相信供應足夠。

醫管局口罩存量僅夠三個月用量

至於現時口罩存貨，醫管局的口罩存貨維持於3個月用量，不過承認近兩周用量急升5至6倍；至於政府物流署則約有1個月存貨，而用量同樣急升。他稱，口罩存貨會優先分配予醫護人員、執法部門、社福機構等，其次為與公眾有密切接觸的職業，如公共運輸行業等，最後則為市民。

至於被問及會否推出港人優先購買，商務及經濟發展局局長邱騰華稱相信現時大部分買家為港人，「我哋香港人都喺外地做好多採購」，認為若硬性規定，於執行上有困難。

邱騰華又稱，有數百萬批次的口罩周末會用飛機來港，又稱短期內需確保供應充足。不過，早前港大感染及傳染病中心總監何栢良以全港約700萬人口作估計，本港每月需3億個口罩抗疫，即平均每日需要1,000萬個。