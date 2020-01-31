【武漢肺炎】旺角萬寧口罩15分鐘內售完　卓悅外近300人提早排隊

武漢肺炎疫情蔓延，市民瘋搶口罩。繼屈臣氏返貨後，位於旺角的萬寧今亦售少量口罩、搓手液及洗手液。約9時多，萬寧門外已有十多人排隊，店員讓市民逐個進店購買。約9時15分，店員稱已售完口罩。 卓悅原於中午12時開始派籌，於約11時多，旺角分店外已有約300人排隊輪候。排頭位的市民專程由元朗外出，指家中僅剩兩個口罩，「希望買幾個撐埋哩幾日。」

約9時多，萬寧門外已有十多人排隊，店員讓市民逐個進店購買，並稱每人限買3枝潔手液及30個口罩。約9時15分，店員稱已售完口罩，只剩20多枝潔手液。

有市民上班途中經過萬寧，看見有人排隊購買口罩，亦與3名同事一同排隊，稱「搏下買唔買到」。他們成功購入幾枝搓手液及洗手液，價值160多元。

華潤堂營業前亦有30多人排隊等候購買口罩。（馮家琪攝）

華潤堂貼告示有口罩出售

華潤堂營業前亦有30多人排隊等候購買口罩，店員甫在門外貼上告示表示有口罩出售，便引來大批市民查詢，但得悉3個口罩售48元，有人表示太貴離去，惟所有籌於15分鐘內派完。排首位的林小姐早於8時來到，她稱現時家中僅餘10個口罩，昨天買不到，今天提早來到，得知價錢後，亦無奈表示「周圍都無貨，都預左貴架啦」。

三間位於旺角的化妝品店卓悅，同樣排滿市民。今原於12時開始派籌，11時多旺角中心分店已有300多人排隊，人龍更排至地鐵站內。排首位的呂先生專程從元朗坐頭班車來，他稱家中只剩兩個口罩，過去幾天都有到其他地區的連鎖店排隊但都不成功，稱「日日同屋企人周圍撲」，今天放假特意出來排隊，希望買到未來幾天份量，「已經係網上訂咗口罩，但要幾日後先有，希望買幾個撐埋哩幾日」。

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