【武漢肺炎】市民網購口罩無貨收　警：過去兩周共接五宗相關報案

近月武漢肺炎疫情持續，牽起口罩搶購潮。警方指近日接報，報有市民於網上付款訂購口罩，但未能取貨懷疑受騙，警方呼籲市民向可靠及信譽良好的網上商店購買口罩。警方回覆香港01查詢指，警方於過去兩星期共收到五宗相關報案，現正跟進調查。

市民到藥房購買口罩。（歐嘉樂攝）

警方於過去兩星期 共收到五宗相關報案

警方表示，警方接報有市民於網上社交媒體平台，付款訂購口罩後未能取貨，懷疑受騙，警方正展開調查。警方呼籲市民要小心來歷不明的網上購物平台，若要網上購物，應向可靠及信譽良好的網上商店購買，以免墮入騙徒圈套。警方表示，警方於過去兩星期共收到五宗相關報案，現正跟進調查。

警方：呼籲市民在網上交易時要謹慎

警方呼籲市民，如懷疑受騙，請即致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢。警方呼籲市民在進行網上交易時要謹慎，包括應先瞭解對方的可信性及核實對方身份、應盡可能透過有身份認證的網上交易系統進行交易，以減低受騙的風險。以及買賣雙方可查閱對方的過往交易紀錄、信譽評級和交易評價等才決定提出買賣，透過可信賴的中介平台進行交易等。

政務司司長張建宗：三千萬個口罩將應市

日前政務司司長張建宗表示，本月至今已有800萬個口罩到港，亦預期未來會有2,400萬個口罩陸續抵港。政府已聯絡本地公司包括創科公司，每月供應160萬個較高規格的口罩。又提供一切便利協助在內地及海外生產口罩的港商，短期內回流香港設廠生產口罩。政府統計處香港人口估算，2019年中人口約有752萬人，如每人每日需要一個口罩，每年需求約為27.45億個口罩。