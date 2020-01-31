【武漢肺炎】理大：3月2日復課　城大：非必要員工在家工作至16日

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港多家大專院校宣布延長停課時間。香港理工大學今日（31日）宣布停課至3月1日，期間將改以網上教學模式授課。另外，城大亦表示，提供非緊急、非必要服務的員工，由2月3至16期間，可繼續在家工作。

理大決定繼續暫停所有面授課堂至2020年3月1日。（資料圖片／張浩維攝）

理大指，鑑於新型冠狀病毒的最新發展，決定繼續暫停所有面授課堂至2020年3月1日，即料於3月2日復課。停課期間，將改以網上教學模式及電子學習授課，相關詳情將於稍後公布。

理大敦促所有學生應該留在家中，切勿返回校園或宿舍。至於現時身處香港以外地區的非本地生，應在期間留在家中網上學習，待復課時才返回香港。而在過去14天內曾到訪過內地的所有學生，回港後均須填寫電子旅遊申報表，並在14天內自行隔離及監察身體狀況。

城大表示，因應新型冠狀病毒的最新發展，大學全面及專業風險評估後，決定所有提供非緊急、非必要服務的員工，由2月3至16期間，可繼續在家工作。期間部門主管可按實際需要，協調職員返回辦公室提供必要服務。校方會盡快公佈有關教學、科研及其他服務的安排。

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