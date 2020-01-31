【武漢肺炎】旺角手錶店「良心價」賣口罩：不希望藥房牟取暴利

社會新聞
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藥房不斷高價售賣口罩，同時有旺角手錶店昨晚在Instagram表示以「良心價」賣口罩。雖然名額有限，亦吸引不少市民前往排隊，十分鐘內售罄。店主指有親戚是口罩分銷商，不希望口罩落入藥房手中牟取暴利，故先截貨再低價賣出。

旺角手錶店以「良心價」賣口罩，吸引不少市民前往排隊。（馮家淇攝）

店主昨晚在Instagram表示，今天會有50個購買口罩名額，先到先得，每人限買兩包。店舖今營業前半小時，門外已有40多人排隊，7成是年輕人。

店舖提早開門，不消十分鐘已售完所有口罩。排首位的陳同學及謝同學均為中六學生，兩人早於11時到達，他們指家中剩下不足十個口罩，現只好見步行步，「試過上網買又唔夠人爭，山窮水盡就要捱藥房貴口罩，冇口罩就唔出街。」

店舖提早開門，不消十分鐘已售完所有口罩。（馮家淇攝）

親戚是口罩分銷商　故向親戚入貨

店主Eddie表示有親戚是口罩分銷商，他不希望口罩落入藥房手中，高價轉賣給市民，尤是沒有經濟能力的學生，故向親戚購入一批口罩，以成本價賣出，盡力協助市民。

Eddie認為特首林鄭月娥施政不足，「做嘢永遠都係慢人一步，慢到全世界等佢係瑞士返黎，加上過完新年，疫症好容易大規模爆發。」他更擔心年長人士情況，認為年輕人可以容易在網上得到資訊，亦懂正確做衛生措施，但年長市民可能誤信傳言，重覆使用口罩，認為政府亦須承擔責任。

(馮家琪攝)

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