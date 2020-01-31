【武漢肺炎】屈臣氏改以網購售口罩　並會將部份分配予院舍長者

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，市面口罩需求殷切，多間藥房外均出現人龍，更有人通宵排隊購買口罩。 連鎖藥房屈臣氏今日（31日）於社交網站公布，將會改以網購形式銷售口罩，同樣每人限購一盒。不過於下午約1時半，已未能順利進入網站，顯示的預計等候時間為一個多小時；另外，屈臣氏亦公布，為照顧有特別需要長者，會透過長期合作夥伙 Hong Kong YWCA 香港基督教女青年會，無條件分配部份口罩，以支援屬下日間護理及院舍服務長者需要。

於下午約1時半，預計須等待約一個半小時才能進入網站。（網站截圖）

連日來多間屈臣氏分店門外均出現人龍，日前每間分店只有20盒口罩出售，引起市民通宵排隊搶購。屈臣氏於社交網站公布，因天氣嚴寒、顧及大眾安全及避免人流聚集，將會把到港口罩放上電子商店獨家售賣，同樣每人限購一盒，不過未有提到銷售時間。

須等候一個半小時進入網站

記者於下午約1時半進入屈臣氏網站，頁面顯示正在等候進入網站的通知，並預計須等待約一個半小時才能進入網站。

連日來多間屈臣氏分店門外均出現人龍搶購口罩。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，屈臣氏亦指將與香港基督教女青年會合作，無條件分配部份口罩支援日間護理及院舍服務長者需要。

多間連鎖藥房今日亦有少量口罩出售，當中卓悅於旺角區多間分店外均現數百人排隊輪候。

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