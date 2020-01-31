【武漢肺炎】長者旺角排隊買口罩遭截龍當街落淚　獲好心市民讓籌

本港外科口罩供應緊張，市面連日出現搶購潮。卓悅今日（31日）中午12時在全港17間分店出售口罩，各店出現排隊人龍。三間旺角分店11時起門外已大排長龍。有66歲住觀塘的婆婆排隊時被截龍無法取籌即當場落淚，幸得現場市民將籌轉讓予她。她感謝好心市民讓籌之外，亦批評政府失職，認為好人好事應該政府來做，不能靠別人施捨。

▼市民多區排隊買口罩▼

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遭截龍婆婆淚灑當場 好心市民讓籌

卓悅旺角西洋菜南街分店今日共派發305個籌，大批市民11時左右就在店外排隊。66歲居於觀塘的陸婆婆於11時到該店排隊，得悉自己剛被截龍不獲發籌買口罩，不禁當場落淚，幸好她身前的女士將自己的籌給她。陸婆婆感謝讓籌女士之後，怒斥政府失職，「好人好事應該政府來說，靠別人施捨我，能施捨幾次？」

陸婆婆表示，一家五口都買不到口罩，她的口罩也已經用了五天，早前四出撲口罩時見到很多老人家拄着拐杖亦前來排隊，買不到只能徬徨地站在店門口。陸婆婆怒斥政府，「好似派垃圾袋都得架，公公婆婆行唔郁！」她又稱，女兒及孫兒分別從加拿大和瑞典回港，都未能在當地購入口罩，「有中國人嘅地方就冇口罩，夜晚瞓唔著都掛住個口罩！」

陸婆婆今日遭截龍，好心市民讓籌給她。她除了感謝市民好心之外，亦斥責政府失責。（馮家琪攝）

首位從元朗搭頭班車：日日同屋企人周圍撲

排首位的呂先生專程從元朗坐頭班車來，他稱家中只剩兩個口罩，過去幾天都有到其他地區的連鎖店排隊但都不成功，稱「日日同屋企人周圍撲」，今天放假特意出來排隊，希望買到未來幾天份量，「已經係網上訂咗口罩，但要幾日後先有，希望買幾個撐埋呢幾日」。

排首位的呂先生專程從元朗坐頭班車來，他稱家中只剩兩個口罩。（馮家琪攝）

在旺角上班的黃小姐在西洋菜街卓悅分店排隊，她稱已於泰國網站訂購口罩，但擔心會被取消訂單，加上一家五口每人不夠十個口罩，即最多使用十日，故排隊購買口罩，以解燃眉之急。她又說政府透明度低，傳言指政府有口罩存貨，認為他們至少跟公眾解釋，亦希望像新加坡派發口罩，保障市民健康。